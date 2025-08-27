Hrvatski mediji: Nizak udarac u režiji Srbije i Crne Gore!

Sport klub pre 27 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Vaterpolo Regionalna liga će postojati i naredne sezone, a sačinjavaće je klubovi iz Srbije i Crne Gore, to je epilog sastanka koji je održan u Beogradu.

Podsećanja radi, na zajedničkom sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Srbije, Crne Gore i Hrvatske, dogovora nije bilo, predloženo je da se liga „zamrzne“ do daljnjeg, ali na kraju, su bez regionalnog takmičenja ostali jedino klubovi iz Hrvatske, čiji se Savez najviše i zalagao za spomenuto zamrzavanje. Sport Klub vam pruža priliku da se igrate i vi okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju.
Vaterpolo

