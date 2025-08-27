A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope

Crvena zvezda nije ostvarila cilj i ove sezone neće igrati Ligu šampiona, što znači daleko manje novca u budžetu nego što je planirano.

Ispadanjem u Ligu Evrope, Zvezda je praktično u startu ostala bez 15 miliona evra, a to znači da će to morati da nadoknadi kroz prodaju igrača, koje bi - da se ne lažemo - bilo i da je ušla u elitno takmičenje. Znamo da je Crvena zvezda ove sezone već zaradila skoro 30 miliona evra od transfera (samo od Andrije Maksimovića i Lazara Jovanoviča 19), a sada će oboriti sopstvene rekorde pošto do kraja prelaznog roka očekuje još najmanje 20... Petorica od ranije već