A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
A sad - rasprodaja! Crvena zvezda prodaje petoricu, nećemo prepoznati tim u Ligi Evrope

Crvena zvezda nije ostvarila cilj i ove sezone neće igrati Ligu šampiona, što znači daleko manje novca u budžetu nego što je planirano.

Ispadanjem u Ligu Evrope, Zvezda je praktično u startu ostala bez 15 miliona evra, a to znači da će to morati da nadoknadi kroz prodaju igrača, koje bi - da se ne lažemo - bilo i da je ušla u elitno takmičenje. Znamo da je Crvena zvezda ove sezone već zaradila skoro 30 miliona evra od transfera (samo od Andrije Maksimovića i Lazara Jovanoviča 19), a sada će oboriti sopstvene rekorde pošto do kraja prelaznog roka očekuje još najmanje 20... Petorica od ranije već
Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Sportski žurnal pre 1 sat
Koliko je Zvezda "izgubila" para zbog eliminacije?

B92 pre 1 sat
Čitaoci B92.sport rekli svoje: Zvezda jedva dobra - Babika i Milojević najgori FOTO

B92 pre 1 sat
Ko sve čeka Zvezdu u Ligi Evrope i da li je vreme za meč za Dinamom

Sportske.net pre 2 sata
Koliko je Zvezda zaradila za plasman u Ligu Evrope i koliko je izgubila novca?

Nova pre 2 sata
Nemoćni: Kipar postao fudbalska velesila za srpske klubove

Sport klub pre 2 sata
Nema ribanja, Delije podržale igrače Zvezde: Neočekivano kome je poraz najteže pao

Mondo pre 1 sat
Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaBudžetLiga Evrope

Srušio mi se ceo svet! Priznanje Novaka Đokovića o najtežem trenutku

Story pre 10 minuta
Koliko je Zvezda izgubila plasmanom u Ligu Evrope?

Sportske.net pre 14 minuta
Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ Svečano završena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih u…

Hot sport pre 35 minuta
Us Open je malerozan za naše tenisere: Ovako nešto se nije dogodilo čak tri godine! Svečano završena 29. sezona Plazma…

Hot sport pre 35 minuta
Zbog ovoga poraz boli još više: Poznato bez čega sve Zvezda ostaje nakon eliminacije od Pafosa! Svečano završena 29. sezona…

Hot sport pre 35 minuta