N1 Info pre 1 sat  |  Sanja Kosović
Dekan Filozofskog u Novom Sadu za N1 potvrdio da se i dalje nalazi u zgradi fakulteta

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović kratko je potvrdio za N1 da se i dalje nalazi u zgradi fakulteta, bez dodatnog pojašnjavanja ko je još u zgradi fakulteta sa njim.

On je za N1 takođe kratko rekao da tokom jučerašnjeg dana nije postignut nikakav dogovor o njegovom eventualnom napuštanju zgrade. Na pitanje o tome da li stoji pri inicijalnom planu da ostane u zgradi fakulteta do početka ispitnog roka i duže, Alanović nije odgovorio. Ispred zgrade Fakulteta nema pripadnika policije, a veliki baneri koje su postavili studenti na zgradu tokom prethodnih meseci su uklonjeni. Tokom jutra građani su videli da osoblje iz zgrade iznosi
