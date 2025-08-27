Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

Svi vozovi na teritoriji Crne Gore od jutros ponovo saobraćaju posle petodnevnog štrajka, potvrdio je predstavnik zaposlenih u preduzeću Železnička infrastruktura Crne Gore Andrej Kaluđerović, navodeći da su radnici dobili garancije za povećanje zarada, što je bio razlog obustave rada.

Dobili smo garancije za naše zarade. Povećanje plata će biti nekih 300 evra kao što smo i najavljivali, tako da će zarada iznositi oko 1.000 do 1.200 evra, rekao je Kaluđerović za RTCG. Kaluđerović je naveo da su dobijene garancije da će povećanje biti u najkraćem zakonskom roku. Rešili smo sve ovo u korist zaposlenih, a nadam se i u korist menadžmenta, poručio je on. Kaluđerović se izvinio putnicima koji su pretrpeli štetu zbog obustave železničkog saobraćaja.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U Crnu Goru se, nakon pet dana štrajka, ponovo može vozom

U Crnu Goru se, nakon pet dana štrajka, ponovo može vozom

Vreme pre 12 minuta
Uspostavljen redovan železnički saobraćaj sa Crnom Gorom, ponovo moguć prevoz praćenih automobila do i od Bara

Uspostavljen redovan železnički saobraćaj sa Crnom Gorom, ponovo moguć prevoz praćenih automobila do i od Bara

Ekapija pre 36 minuta
Srbijavoz: Noćas u 2.16 uspostavljen železnički saobraćaj sa Crnom Gorom

Srbijavoz: Noćas u 2.16 uspostavljen železnički saobraćaj sa Crnom Gorom

Danas pre 1 sat
Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

Zoom UE pre 1 sat
Normalizovan železnički saobraćaj u Crnoj Gori

Normalizovan železnički saobraćaj u Crnoj Gori

Vesti online pre 1 sat
Željeznički saobraćaj u Crnoj Gori normalizovan nakon pet dana

Željeznički saobraćaj u Crnoj Gori normalizovan nakon pet dana

Slobodna Evropa pre 1 sat
Ponovo funkcioniše železnički saobraćaj u Crnoj Gori, postignut dogovor

Ponovo funkcioniše železnički saobraćaj u Crnoj Gori, postignut dogovor

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Ekonomija, najnovije vesti »

Štrajk kontrole letenja do 30. septembra: Koji su efekti i zašto u sindikatu ćute o zahtevima?

Štrajk kontrole letenja do 30. septembra: Koji su efekti i zašto u sindikatu ćute o zahtevima?

Euronews pre 2 minuta
12. FMCG Summit Beograd: PKS u službi izvoznika: konkretna podrška FMCG sektoru

12. FMCG Summit Beograd: PKS u službi izvoznika: konkretna podrška FMCG sektoru

InStore pre 2 minuta
Delta kupuje mesnu industriju Food star plus

Delta kupuje mesnu industriju Food star plus

InStore pre 7 minuta
Spotify uvodi direktne poruke

Spotify uvodi direktne poruke

BizLife pre 2 minuta
Majkl Vulf, poznati novinar i autor biografije o Trampu, predavač na Weekendu svih Weekenda

Majkl Vulf, poznati novinar i autor biografije o Trampu, predavač na Weekendu svih Weekenda

Euronews pre 7 minuta