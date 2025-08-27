Posle petodnevnog štrajka, u Crnoj Gori ponovo saobraćaju vozovi

Svi vozovi na teritoriji Crne Gore od jutros ponovo saobraćaju posle petodnevnog štrajka, potvrdio je predstavnik zaposlenih u preduzeću Železnička infrastruktura Crne Gore Andrej Kaluđerović, navodeći da su radnici dobili garancije za povećanje zarada, što je bio razlog obustave rada.

Dobili smo garancije za naše zarade. Povećanje plata će biti nekih 300 evra kao što smo i najavljivali, tako da će zarada iznositi oko 1.000 do 1.200 evra, rekao je Kaluđerović za RTCG. Kaluđerović je naveo da su dobijene garancije da će povećanje biti u najkraćem zakonskom roku. Rešili smo sve ovo u korist zaposlenih, a nadam se i u korist menadžmenta, poručio je on. Kaluđerović se izvinio putnicima koji su pretrpeli štetu zbog obustave železničkog saobraćaja.