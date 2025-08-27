Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

Tri osobe su danas poginule, a najmanje 17 je ranjeno u napadu vatrenim oružjem na katoličku školu u Mineapolisu.

Dvoje dece je ubijeno u pucnjavi u katoličkoj crkvi u Mineapolisu u sredu, rekao je šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara. Imala su osam i deset godina, rekao je. Roditelji dece su obavešteni, navodi CNN. Među mrtvima je i napadač, javio je Rojters. 🚨 BREAKING: At least 15 children are being treated at local hospitals following the Minneapolis Catholic school shooting At least 2 victims have lost their lives, per ABC 20 casuaIties total have been reported, and