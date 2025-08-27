Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

N1 Info pre 47 minuta  |  FoNet
Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

Tri osobe su danas poginule, a najmanje 17 je ranjeno u napadu vatrenim oružjem na katoličku školu u Mineapolisu.

Dvoje dece je ubijeno u pucnjavi u katoličkoj crkvi u Mineapolisu u sredu, rekao je šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara. Imala su osam i deset godina, rekao je. Roditelji dece su obavešteni, navodi CNN. Među mrtvima je i napadač, javio je Rojters. 🚨 BREAKING: At least 15 children are being treated at local hospitals following the Minneapolis Catholic school shooting At least 2 victims have lost their lives, per ABC 20 casuaIties total have been reported, and
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

Nova pre 27 minuta
Pucao u decu dok su se molila na misi: Policija otkrila jezive detalje pucnjave u školi u Americi: "Dvoje dece ubijeno, dvoje…

Pucao u decu dok su se molila na misi: Policija otkrila jezive detalje pucnjave u školi u Americi: "Dvoje dece ubijeno, dvoje u kritičnom stanju"

Blic pre 42 minuta
Novi detalji pokolja u crkvi: Napadač (20) izvršio samoubistvo! Ubijeno dvoje dece uzrasta 8 i 10 godina, 17 povređeno…

Novi detalji pokolja u crkvi: Napadač (20) izvršio samoubistvo! Ubijeno dvoje dece uzrasta 8 i 10 godina, 17 povređeno! (foto/video)

Kurir pre 47 minuta
Pucnjava u katoličkoj školi u SAD – poginulo troje, desetoro u kritičnom stanju

Pucnjava u katoličkoj školi u SAD – poginulo troje, desetoro u kritičnom stanju

RTS pre 47 minuta
Izvršio masakr, pa samoubistvo: Poznati novi detalji pucnjave u školi VIDEO

Izvršio masakr, pa samoubistvo: Poznati novi detalji pucnjave u školi VIDEO

B92 pre 32 minuta
U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu poginulo dvoje dece i napadač, oko 20 povređenih

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu poginulo dvoje dece i napadač, oko 20 povređenih

RTV pre 1 sat
"Čuo sam oko 50 hitaca, zvučalo je kao puška": Oglasio se svedok pucnjave u školi u Americi i opisao jezive detalje

"Čuo sam oko 50 hitaca, zvučalo je kao puška": Oglasio se svedok pucnjave u školi u Americi i opisao jezive detalje

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersCNN

Svet, najnovije vesti »

Ako francuska vlada padne, Makron ima tri mogućnosti

Ako francuska vlada padne, Makron ima tri mogućnosti

Danas pre 42 minuta
Letovi za deportaciju iz SAD dostigli rekordan broj, avio-prevoznici pokušavaju da sakriju avione

Letovi za deportaciju iz SAD dostigli rekordan broj, avio-prevoznici pokušavaju da sakriju avione

Danas pre 1 sat
Tramp preti da će tužiti milijardera Džordža Soroša

Tramp preti da će tužiti milijardera Džordža Soroša

N1 Info pre 2 minuta
Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

Pucnjava u katoličkoj školi u SAD: Napadač otvorio vatru na decu na jutarnjoj misi, ubio dvoje

N1 Info pre 47 minuta
Sar: Nećemo žrtvovati stvarne interese zarad bolje slike u medijima

Sar: Nećemo žrtvovati stvarne interese zarad bolje slike u medijima

RTV pre 22 minuta