"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

O otkrićima tajnih razgovora o smeni direktorke United Media, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pišu i regionalni mediji.

Podsetimo, Istraživačka mreža OCCRP otkrila je da su novi glavni direktor United grupe Sten Miler i direktor državnog Telekoma Srbije Vladimir Lučić razgovarali o smeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke United Media, u čijem su vlasništvu i televizije N1 i Nova S, kao i portali Radar, Danas i Forbes, prenosi Nova.rs. Prema navodima izvora, Miler je rekao Lučiću da zna da predsednik Srbije nije zadovoljan što Subotić još nije otpuštena, kako je obećano,