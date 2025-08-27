"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

N1 Info pre 1 sat  |  nova.rs
"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

O otkrićima tajnih razgovora o smeni direktorke United Media, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pišu i regionalni mediji.

Podsetimo, Istraživačka mreža OCCRP otkrila je da su novi glavni direktor United grupe Sten Miler i direktor državnog Telekoma Srbije Vladimir Lučić razgovarali o smeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke United Media, u čijem su vlasništvu i televizije N1 i Nova S, kao i portali Radar, Danas i Forbes, prenosi Nova.rs. Prema navodima izvora, Miler je rekao Lučiću da zna da predsednik Srbije nije zadovoljan što Subotić još nije otpuštena, kako je obećano,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Info pre 2 minuta
Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

SEEbiz pre 22 minuta
„Pogubna praksa“ i „Korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke…

„Pogubna praksa“ i „Korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke United media Aleksandre Subotić

Danas pre 43 minuta
„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke…

„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke United media Aleksandre Subotić

Nova pre 1 sat
OCCRP: Direktori Junajted grupe i Telekoma razgovarali o otkazu direktorki Junajted medije; Lučić tvrdi da je ona „na platnom…

OCCRP: Direktori Junajted grupe i Telekoma razgovarali o otkazu direktorki Junajted medije; Lučić tvrdi da je ona „na platnom spisku“ Telekoma

Nova ekonomija pre 2 sata
Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Euronews pre 2 sata
Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

Šef Telekoma Srbija i Junajted grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenih N1

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTelekomSeverna KorejaPredsednik SrbijeVladimir Lučić

Društvo, najnovije vesti »

Godina u poljoprivredi za zaborav: Klimatske promene i nedostatak sistema

Godina u poljoprivredi za zaborav: Klimatske promene i nedostatak sistema

Mašina pre 13 minuta
Kopredsednik evropskih Zelenih za N1: Vučić mora da zaustavi nasilje protiv medija i protiv nevinih civila

Kopredsednik evropskih Zelenih za N1: Vučić mora da zaustavi nasilje protiv medija i protiv nevinih civila

N1 Info pre 12 minuta
N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Info pre 2 minuta
Protestno okupljanje ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policijski kordon ispred zgrade, a unutra policija

Protestno okupljanje ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policijski kordon ispred zgrade, a unutra policija

N1 Info pre 8 minuta
Deca sa dijabetesom uskoro dobijaju protokol za vrtiće: Jasna pravila ishrane, igre i bezbednosti

Deca sa dijabetesom uskoro dobijaju protokol za vrtiće: Jasna pravila ishrane, igre i bezbednosti

Euronews pre 37 minuta