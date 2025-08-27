Studenti Filozofskog: Ispiti mogu da se održe u zgradi fakulteta, ako se policija momentalno povuče

N1 Info pre 39 minuta  |  Beta
Studenti u blokadi novosadskog Filozofskog fakulteta saopštili su danas okupljenima da ispitni rokovi mogu da se održe u fakultetskoj zgradi, ali samo pod uslovom da se policija momentalno povuče ispred i iz zgrade, i optužili dekana Milivoja Alanovića da je pozvao policiju na fakultet.

Studenti su najavili da ostaju ispred fakulteta sve dok ih ne puste u zgradu. " Studenti su pokazali dobru volju i revidirali odluku o održavanju ispita u zgradi fakulteta. Umesto dijaloga o ispitima u zgradi, dekan je na fakultet pozvao policiju", kazali su studenti okupljenima preko megafona na protestu ispred zgrade tog fakulteta. Dodali su da zahtevaju i neometano korišćenje prostorija u zgradi Filozofskog fakulteta koji im, kako su naveli, pripada, kao i da se
