FOTO Gazda Denvera gledao Srbiju i Jokića na Evrobasketu – evo koliko mu Nikola znači

Džoš Krenke, vlasnik i predsednik Denver Nagetsa, gledao je utakmicu Srbije i Estonije, u prvom kolu grupne faze Evrobasketa u Rigi.

„Orlovi" su Evrobasket otvorili pobedom rezultatom 98:64, a Krenke je sjajnu igru Srbije posmatrao iz prvog reda tribina. Američki milijarder je u Rigu došao pre svega zbog Nikole Jokića, najboljeg igrača u istoriji Denvera, te je još jednom pokazao koliko mu je stalo do Srbina. Međutim, Krenke je sada mogao da se iz prvog reda uveri i u kvalitet ostalih košarkaša Srbije, pa možda nekog dovede u Denver u bliskoj budućnosti. Nije poznato