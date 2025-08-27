FOTO Gazda Denvera gledao Srbiju i Jokića na Evrobasketu – evo koliko mu Nikola znači

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
FOTO Gazda Denvera gledao Srbiju i Jokića na Evrobasketu – evo koliko mu Nikola znači

Džoš Krenke, vlasnik i predsednik Denver Nagetsa, gledao je utakmicu Srbije i Estonije, u prvom kolu grupne faze Evrobasketa u Rigi.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. „Orlovi“ su Evrobasket otvorili pobedom rezultatom 98:64, a Krenke je sjajnu igru Srbije posmatrao iz prvog reda tribina. Američki milijarder je u Rigu došao pre svega zbog Nikole Jokića, najboljeg igrača u istoriji Denvera, te je još jednom pokazao koliko mu je stalo do Srbina. Međutim, Krenke je sada mogao da se iz prvog reda uveri i u kvalitet ostalih košarkaša Srbije, pa možda nekog dovede u Denver u bliskoj budućnosti. Nije poznato
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pešić besan na organizatore i imao je jedan zahtev!

Pešić besan na organizatore i imao je jedan zahtev!

Sportske.net pre 6 minuta
Ovo je nedopustivo, ne možete ovo da tražite od nas: Pešić ima ogromnu zamerku organizatorima! Nismo bili na nivou U napadu…

Ovo je nedopustivo, ne možete ovo da tražite od nas: Pešić ima ogromnu zamerku organizatorima! Nismo bili na nivou U napadu, previše smo respektovali Srbiju: Selektor Estonije podelio svoje utiske posle meča!

Hot sport pre 11 minuta
Nismo bili na nivou U napadu, previše smo respektovali Srbiju: Selektor Estonije podelio svoje utiske posle meča! Pešić spasao…

Nismo bili na nivou U napadu, previše smo respektovali Srbiju: Selektor Estonije podelio svoje utiske posle meča! Pešić spasao jokićev rekord: Joviću falio poen za ovo dostignuće!

Hot sport pre 31 minuta
Ovo niko nikad nije uradio, a onda se pojavila moćna Srbija – rekord koji najbolje pokazuje kakav su „orlovi“ tim

Ovo niko nikad nije uradio, a onda se pojavila moćna Srbija – rekord koji najbolje pokazuje kakav su „orlovi“ tim

Nova pre 5 minuta
Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Estoniju u svojoj prvoj utakmici na EP

Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Estoniju u svojoj prvoj utakmici na EP

Radio sto plus pre 26 minuta
"Pre svega, imam jedan zahtev od vas": Svetislav Pešić konferenciju počeo molbom za voditelja u sali

"Pre svega, imam jedan zahtev od vas": Svetislav Pešić konferenciju počeo molbom za voditelja u sali

Mondo pre 11 minuta
"Nećemo da preuveličavamo ovu pobedu": Pešić spušta loptu posle demoliranja Estonije, svašta je rekao na konferenciji! Zbog…

"Nećemo da preuveličavamo ovu pobedu": Pešić spušta loptu posle demoliranja Estonije, svašta je rekao na konferenciji! Zbog jedne stvari je posebno ljut!

Kurir pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvrobasketEstonijaDenver

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati osmini finala SP Srbija – Holandija?

Kad i gde možete gledati osmini finala SP Srbija – Holandija?

Danas pre 41 minuta
Deklasirana Estonija: Srbija lagano stigla do prve pobede na Evrobasketu

Deklasirana Estonija: Srbija lagano stigla do prve pobede na Evrobasketu

Danas pre 1 sat
Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Danas pre 2 sata
Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Danas pre 2 sata
Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Danas pre 1 sat