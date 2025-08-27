Novi most na Ibru između Južne i Severne Mitrovice linija spajanja ili razdvajanja?

Evropska administracija trenutnom krizom u Srbiji se ne bavi mnogo, sem tradicionalne zabrinutosti.

Ne bavi se mnogo ni Kosovom jer dijaloga na visokom nivou nema duže od godinu. Juče je u Beogradu bio specijalni izaslanik Sorensen. Uskoro će lokalni izbori, a pošto su svi simboli i znakovi države Srbije prelepljeni ili uklonjeni, odlaze i murali koji su s vremenom postali simboli opstanka. O dijalogu bez sagovornika Nikola Pavlović, reporter Dnevnika na TV Nova. U jeku društveno političkih tenzija, iz Brisela podsećaju na dijalog. Ali ne vlasti sa studentima,