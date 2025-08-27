„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke United media Aleksandre Subotić

Nova pre 4 sati  |  Autor: Nataša Latković
„Pogubna praksa“ i „korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke…
“Nadam se da postoje neke razumne glave koje neće pristati na dil sa Aleksandrom Vučićem, to bi bio korak do potpunog mraka u Srbiji”, kaže Željko Bodrožić, predsednik NUNS-a, na vest da su direktori Telekoma Vladimir Lučić i United Group Sten Miler dogovarali smenu Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke kompanije United Media, uz poruku Lučića da je to lično tražio predsednik Srbije. Olivera Milošević, potpredsednica UNS-a, navodi da je za to udruženje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

N1 Info pre 1 sat
Gordi o planu za slabljenje N1: Pokušaj vlasti da kontroliše nezavisne medije - dokaz da se možda priprema za izbore

Gordi o planu za slabljenje N1: Pokušaj vlasti da kontroliše nezavisne medije - dokaz da se možda priprema za izbore

N1 Info pre 1 sat
„Srbija – evropska Severna Koreja“: Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

„Srbija – evropska Severna Koreja“: Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

Cenzolovka pre 1 sat
N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Studio Live, četvrtak u 12h: Neoprostivo

N1 Info pre 3 sata
Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

SEEbiz pre 3 sata
„Pogubna praksa“ i „Korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke…

„Pogubna praksa“ i „Korak do potpunog mraka“: Novinarska udruženja o dogovoru Telekoma i United grupe o smeni direktorke United media Aleksandre Subotić

Danas pre 3 sata
"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

"Srbija - evropska Severna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smeni direktorke UM

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTelekomPredsednik SrbijeVladimir LučićUNS

Društvo, najnovije vesti »

Protest ispred Pete beogradske gimnazije: Profesori optužuju direktorku za pritiske i otkaze

Protest ispred Pete beogradske gimnazije: Profesori optužuju direktorku za pritiske i otkaze

Danas pre 47 minuta
Misija Oebsa na Kosovu: Kamp u razgovoru sa Srbima ukazao na potrebu za efikasnim političkim predstavljanjem

Misija Oebsa na Kosovu: Kamp u razgovoru sa Srbima ukazao na potrebu za efikasnim političkim predstavljanjem

Danas pre 27 minuta
Nastavak razgovora s amigom

Nastavak razgovora s amigom

Danas pre 42 minuta
Uhapšen još jedan nakon protesta u Novom Sadu, osumnjičen za napad na službeno lice

Uhapšen još jedan nakon protesta u Novom Sadu, osumnjičen za napad na službeno lice

Danas pre 37 minuta
PSG: Radivoje Jovović pušten iz zatvora u kućni pritvor

PSG: Radivoje Jovović pušten iz zatvora u kućni pritvor

Danas pre 22 minuta