„Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

Neprihvatljivo je da menadžer kojeg je imenovao investicioni fond BC Partners (većinski vlasnik United Group) razgovara o njenoj smeni sa generalnim direktorom konkurentske kompanije, posebno sa Telekomom Srbija, poručila je Aleksandra Subotić, direktorka UM

Novi generalni direktor kompanije United Group Sten Miler dogovarao se sa direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem o smeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke United medije, otkriva novinarska mreža OCCRP. Subotić vodi kompaniju pod čijim okriljem posluje i N1 – jedan od retkih domaćih televizijskih kanala koji kritički izveštava o potezima vlasti. Prema saznanjima novinara OCCRP-ja, Lučić je Mileru objasnio da je smenu Subotićeve lično tražio