„Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

Radar pre 3 minuta  |  Radar
„Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

Neprihvatljivo je da menadžer kojeg je imenovao investicioni fond BC Partners (većinski vlasnik United Group) razgovara o njenoj smeni sa generalnim direktorom konkurentske kompanije, posebno sa Telekomom Srbija, poručila je Aleksandra Subotić, direktorka UM

Novi generalni direktor kompanije United Group Sten Miler dogovarao se sa direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem o smeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke United medije, otkriva novinarska mreža OCCRP. Subotić vodi kompaniju pod čijim okriljem posluje i N1 – jedan od retkih domaćih televizijskih kanala koji kritički izveštava o potezima vlasti. Prema saznanjima novinara OCCRP-ja, Lučić je Mileru objasnio da je smenu Subotićeve lično tražio
Otvori na radar.rs

Povezane vesti »

Odgovor Suzane Vasiljević OCCRP-u: Predsednik se nije mešao u uređivačku politiku medija

Odgovor Suzane Vasiljević OCCRP-u: Predsednik se nije mešao u uređivačku politiku medija

Euronews pre 3 minuta
Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe, Subotić se lažno predstavlja kao direktor

Euronews pre 49 minuta
Direktori Telekoma i United Group se dogovarali o smenama u United mediji: „Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio…

Direktori Telekoma i United Group se dogovarali o smenama u United mediji: „Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić“

Nova pre 1 sat
Medijska scena Srbije između istraživačkog novinarstva i propagande: slučaj United Group, Nova.rs i Politika.rs

Medijska scena Srbije između istraživačkog novinarstva i propagande: slučaj United Group, Nova.rs i Politika.rs

Serbian News Media pre 1 sat
Oglasio se direktor Telekoma Srbije: Evo o čemu je TAČNO razgovarao sa šefom Junajted grupe!

Oglasio se direktor Telekoma Srbije: Evo o čemu je TAČNO razgovarao sa šefom Junajted grupe!

Telegraf pre 59 minuta
Iza zatvorenih vrata: Direktori Telekoma i United grupe se dogovarali kako da oslabe medije ove grupe

Iza zatvorenih vrata: Direktori Telekoma i United grupe se dogovarali kako da oslabe medije ove grupe

Danas pre 2 sata
Iza zatvorenih vrata: Direktori Telekoma i United Group-e se dogovarali kako da oslabe medije ove grupe

Iza zatvorenih vrata: Direktori Telekoma i United Group-e se dogovarali kako da oslabe medije ove grupe

Cenzolovka pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Telekom

Društvo, najnovije vesti »

Udruženje Beograd u pokretu predalo zahtev da tramvaj "dvojka" postane kulturno dobro

Udruženje Beograd u pokretu predalo zahtev da tramvaj "dvojka" postane kulturno dobro

N1 Info pre 4 minuta
Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

N1 Info pre 23 minuta
Potpisan ugovor u vezi sa rekonstrukcijom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

Potpisan ugovor u vezi sa rekonstrukcijom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

N1 Info pre 23 minuta
Advokat Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Advokat Ninić: Ne mogu da tražim zaštitu od policije koja tuče studente i čuva Jovanjicu

Beta pre 4 minuta
Građanski pokret Solidarnost: Ulazak policije u kampus Univerziteta u Novom Sadu je okupacija univerziteta

Građanski pokret Solidarnost: Ulazak policije u kampus Univerziteta u Novom Sadu je okupacija univerziteta

Danas pre 29 minuta