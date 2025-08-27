Zahtev za povećanje cene struje uz povlastice za energetski ugrožene – kako se ostvaruje popust

RTS pre 1 sat
Zahtev za povećanje cene struje uz povlastice za energetski ugrožene – kako se ostvaruje popust

U petak je EPS zvanično podneo zahtev za povećanje cene struje od 1. oktobra. Zahtev treba da odobri Agencija za energetiku. U međuvremenu su predstavljene i nove mere koje donose dodatne povlastice za plaćanje struje. Jedna od njih odnosiće se na građane i domaćinstva koji imaju status energetski ugroženog kupca. Radoš Popadić, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, rekao je da trenutno 69.514 domaćinstava ostvarilo ovaj status i da je u planu da se taj broj poveća.

Radoš Popadić je istakao da će primena povlastica početi od 1. oktobra, predviđeno je da svi građani i domaćinstva koji imaju status energetski ugroženog kupca dobiju neke povlastice na svojim računima. "Energetski ugroženi kupac je jedna vrsta statusa kojim domaćinstvo dobija pravo na umanjenje ili računa za električnu energiju ili za prirodni gas ili za toplotnu energiju. Potrošač ostvaruje mogućnost na umanjenje računa ako ispuni određene kriterijume, koji su
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Povlastice u EPS-u za energetski ugrožene: Koliko računi mogu biti manji i gde se podnosi zahtev?

Povlastice u EPS-u za energetski ugrožene: Koliko računi mogu biti manji i gde se podnosi zahtev?

Danas pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSMinistar rudarstva i energetikecena struje

Ekonomija, najnovije vesti »

Promene u industriji mesa: Delta kupuje dosadašnjeg konkurenta

Promene u industriji mesa: Delta kupuje dosadašnjeg konkurenta

Forbes pre 27 minuta
Tramp hoće da ABC i NBC izgube dozvole za emitovanje zbog negativnog izveštavanja o njemu

Tramp hoće da ABC i NBC izgube dozvole za emitovanje zbog negativnog izveštavanja o njemu

Forbes pre 27 minuta
Na samo pola sata od Beograda nalazi se banja besplatna za sve

Na samo pola sata od Beograda nalazi se banja besplatna za sve

Kamatica pre 31 minuta
Povlastice u EPS-u za energetski ugrožene: Koliko računi mogu biti manji i gde se podnosi zahtev?

Povlastice u EPS-u za energetski ugrožene: Koliko računi mogu biti manji i gde se podnosi zahtev?

Danas pre 7 minuta
Ovo je savet za pregovore najmlađeg self-made milijardera

Ovo je savet za pregovore najmlađeg self-made milijardera

Bonitet pre 6 minuta