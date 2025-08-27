Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BANGKOK - Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Japana rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 30:28, 23:25, 25:18 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H na Svetskom prvenstvu u Bangkoku.

Japan je osvojio prvo mesto na tabeli sa osam bodova, dok je Srbija druga sa šest. Odbojkašice Srbije će u petak u osmini finala SP igrati protiv Holandije, koja je osvojila prvo mesto na tabeli grupe A. Japan će se u osmini finala sastati sa Tajlandom. Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 19 poena. Za Srbiju na meču sa Japanom nije igrala Tijana Bošković, koja se povredila na duelu sa Kamerunom. U reprezentaciji Japana najbolja je bila
