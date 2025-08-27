Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

NIZ od 18 uzastopnih pobeda na svetskim prvenstvima je prekinut. Odbojkašice su u trećem kolu grupe H na SP u Tajlandu izgubile od Japana (1:3 - 23:25, 28:30, 25:23, 18:25) i u petak u osmini finala igraće sa pobednikom grupe A, Holandijom.

Foto volleyballworld.com Upravo su Holanđanke poslednje pobedili vladarke planete na svetskim prvenstvima, 11. oktobra 2018. u Nagoji. Od tada su naše nanizale četiri pobede u Japanu, 12 u Holandiji i Poljskoj i dve u Tajlandu. Samo, ovaj poraz nije previše bolan i može da posluži kao opomena pred nokaut fazu. Videlo se i da naše devojke mogu da igraju na visokom nivou i bez jedna od najboljih igračica sveta, Tijane Bošković. Ali, moraju da igraju preciznije,