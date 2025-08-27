Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

Večernje novosti pre 2 sata
Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

NIZ od 18 uzastopnih pobeda na svetskim prvenstvima je prekinut. Odbojkašice su u trećem kolu grupe H na SP u Tajlandu izgubile od Japana (1:3 - 23:25, 28:30, 25:23, 18:25) i u petak u osmini finala igraće sa pobednikom grupe A, Holandijom.

Foto volleyballworld.com Upravo su Holanđanke poslednje pobedili vladarke planete na svetskim prvenstvima, 11. oktobra 2018. u Nagoji. Od tada su naše nanizale četiri pobede u Japanu, 12 u Holandiji i Poljskoj i dve u Tajlandu. Samo, ovaj poraz nije previše bolan i može da posluži kao opomena pred nokaut fazu. Videlo se i da naše devojke mogu da igraju na visokom nivou i bez jedna od najboljih igračica sveta, Tijane Bošković. Ali, moraju da igraju preciznije,
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 22 minuta
Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu…

Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 12 minuta
Srbija nemoćna bez Tijane

Srbija nemoćna bez Tijane

Sportski žurnal pre 2 sata
Terzić: Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu

Terzić: Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu

Sportski žurnal pre 1 sat
Terzić o „odvratnoj“ utakmici: Nadam se da je samo loš dan

Terzić o „odvratnoj“ utakmici: Nadam se da je samo loš dan

Sport klub pre 2 sata
Ima li razloga za brigu? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Ima li razloga za brigu? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Večernje novosti pre 2 sata
Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaTajlandJapanPoljska

Sport, najnovije vesti »

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 1 sat
Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 58 minuta
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 53 minuta
Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 22 minuta
Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

RTS pre 12 minuta