Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Svetskog prvenstva u Bangkoku na drugom mestu u svojoj grupi, posle današnjeg poraza od Japana od 3:1 u setovima.

To znači da će naše odbojkašice u osmini finala imati težeg rivala, a to će biti selekcija Holandije. Međutim, od imena protivnika više nas brine povreda najbolje srpske odbojkašice Tijane Bošković koja je iskrenula skočni zglob u meču protiv slabašnog Kameruna, pa se postavlja pitanje zašto je uopšte morala da igra u toj utakmici. ''Posle bitke svi su generali'', lako je sada biti pametan, ali ključno je pitanje kada će se Tijana oporaviti i može li da pomogne