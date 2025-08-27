Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Srbija ne može bez Tijane Bošković, kada će se vratiti na teren?

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Svetskog prvenstva u Bangkoku na drugom mestu u svojoj grupi, posle današnjeg poraza od Japana od 3:1 u setovima.

To znači da će naše odbojkašice u osmini finala imati težeg rivala, a to će biti selekcija Holandije. Međutim, od imena protivnika više nas brine povreda najbolje srpske odbojkašice Tijane Bošković koja je iskrenula skočni zglob u meču protiv slabašnog Kameruna, pa se postavlja pitanje zašto je uopšte morala da igra u toj utakmici. ''Posle bitke svi su generali'', lako je sada biti pametan, ali ključno je pitanje kada će se Tijana oporaviti i može li da pomogne
Povreda Tijane Bošković može da košta Srbiju?! Evo šta kaže Zoran Terzić! Pešić spasao jokićev rekord: Joviću falio poen za…

Terzić: Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Srbija nemoćna bez Tijane

Terzić o „odvratnoj" utakmici: Nadam se da je samo loš dan

Opomena na vreme: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

Ima li razloga za brigu? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Kad i gde možete gledati osmini finala SP Srbija – Holandija?

Deklasirana Estonija: Srbija lagano stigla do prve pobede na Evrobasketu

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

