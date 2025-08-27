Čović: Imamo dobru ekipu, važno je da ostanemo na zemlji

Ne postojimo samo mi tamo... Još prvenstvo nije ni počelo, mi smo već podelili zlatnu medalju

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović izjavio je pred start Evropskog prvenstva da Srbija ima veoma dobar tim i dodao da je predstojeći kontinentalni šampionat jedan od najkvalitetnijih u poslednjih desetak godina. Košarkaši Srbije će večeras od 20.15 časova igrati protiv Estonije u prvom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi. Brojni košarkaški stručnjaci su uoči početka EP naveli da je Srbija glavni favorit za osvajanje zlata na kontinentalnom