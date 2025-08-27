Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Sportski žurnal pre 3 sata
Novi Sad dočekuje evropsku elitu

Prva faza Lige šampiona ovog vikenda okupiće najbolje igrače kontinenta

Stonoteniserke Novog Sada počinju 12. sezonu u evropskim klupskim takmičenjima. Desetostruki srpski šampion, kao 11. rangirani tim na ETTU rang listi, igra u prvoj fazi Lige šampiona, čija se grupna faza sa osam ekipa, u tri takmičarska dana, održava u maloj dvorani Spensa od 29. do 31. avgusta. Formirane su dve grupe, a srpske šampionke će turnir otvoriti u petak od 19 časova protiv bivšeg prvaka evrope Dr Časl iz Zagreba. U subotu Novi Sad od 16 sati očekuje duel
