Srbija ostala bez šansi za plasman na Svetsko prvenstvo

Danas pre 5 sati  |  A. Pavlović
Fudbalska reprezentacija Srbije i definitivno je ostala bez šanse da se planira na Svetsko prvenstvo koje se narednog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nakon poraza od Engleske, Srbiji su ostale još minimalne šanse da se dokopaju baraža za odlazak na Mundijal preko Lige nacija, ali je i ta nada propala nakon pobede Slovačke nad Severnom Irskom od 1:0 u okviru grupe A. Strelac odlučujućeg gola koji je Slovačku poslao u baraž bio je Tomas Bobček u 90. minutu utakmice. Pre tog trenutka Slovačka je u dva navrata tresla mrežu golmana Bejlija Pikoka Farela, ali je pogodak Milan Škrinjera poništen zbog ofsajda, a Davida
