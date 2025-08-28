BBC vesti na srpskom

Evrobasket, drugi dan: Bosna lako sa debitantom Kiprom, 'prštalo' u meču Francuske i Belgije

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije režirao prvo iznenađenje na Evrobasketu pošto je savladao favorizovanu Španiju.

BBC News pre 48 minuta
Jusuf Nurkić
REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Jusuf Nurkić, jedini NBA igrač Bosne i Hercegovine, lako je izašao na kraj sa centrima Kipra

Bosna i Hercegovina verovatno nije mogla da poželi lakšeg protivnika na otvaranju Evrobasketa, jer se u prvom kolu grupe C sastala sa domaćinom Kiprom, debitantom na evropskim prvenstvima i po mnogima najlošijom ekipom na turniru.

Selektor Adis Bećiragić nije imao mnogo glavobolja, što mu je pre svih omogućio centar Jusuf Nurkić, najbolji igrač tima i jedini NBA košarkaš u ovom sastavu BiH.

Kipar je pripretio jedino u trećoj četvrtini koju je dobio sa 12 poena razlike, ali je Bosna u četvrtoj deonici dominirala i napravila dodatnih 18 poena prednosti i ubedljivo slavila - 91:64.

BiH će u narednom kolu igrati protiv Španije u subotu, koja je uzdrmana neočekivanim porazom od Gruzije, a pobeda bi Bećiragićevoj ekipi mogla da bude ulaznica za drugu fazu Evrobasketa.

Iako je bilo sumnji u fizičku spremu asa Jute, Nurkić je protiv Kiprana za manje od 22 minuta ubacio 18 poena i skupio šest skokova.

Po 10 su dodali krila Amar Alibegović, Adin Vrabac i Amar Gegić.

Najefikasniji na meču bio je Konstantinos Simicis iz domaće selekcije sa 22 poena.

Košarkaši Bosne i Hercegovine
GEORGI LICOVSKI/EPA

Svega je bilo na utakmici između Francuske, jednog od favorita Evrobasketa, i autsajdera Belgije u poljskim Katovicama.

Dve atletski moćne reprezentacije odigrale su atraktivan meč na kojem je viđeno mnogo zakucavanja, lepih poteza, trojki, ali i tehničkih grešaka, verbalnog sukoba francuske zvezde Aleksa Sara sa Belgijancem Kevinom Tumbom, koji je umalo prerastao u fizički obračun.

Mamudu Gise je posle jednog duela sa francuskim krilom Zaharijem Risašeom završio sa krvavim nosem, pa je morao iz terena kako bi mu lekari ukazali pomoć.

Ali, jedino što je meču nedostajalo je rezultatska neizvesnost, pošto je Francuska već na poluvremenu imala 16 poena prednosti i lako je došla do ubedljive pobede - 92:64.

Bilal Kulibali
VALENTIN FLAURAUD/EPA
Bilal Kulibali predvodio je Francusku do lakog trijumfa nad Belgijom u prvom kolu Evrobasketa
Dario Đerđa
Jarek Praszkiewicz/EPA
Dario Đerđa, hrvatski trener koji već dugo vodi Belgiju, nije imao razloga za slavlje

Svi francuski košarkaši su igrali, a zanimljivo je da je bek Pariza Nadir Hifi sa 10 poena bio jedan najefikasnijih, iako je na terenu bio manje od devet minuta.

Kapiten Geršon Jabusele imao je 11, dok su najefikasniji bili Bilal Kulibali i Eli Okobo sa po 12.

Kod Belgijanaca je Hans Vanvajn imao jedan više i bio je najbolji strelac na utakmici.

Aleksandar Džikić
GEORGI LICOVSKI/EPA
Aleksandar Džikić otvorio je Evrobasket sa Gruzijom velikom pobedom nad Španijom

Gruzija bi mogla da bude hit ovogodišnjeg Evrobasketa, a to je pokazala već u prvom kolu.

Selekcija srpskog trenera Aleksandra Džikića ubedljivo je savladala favorizovanu Španiju (83:69) i najavila da bi mogla da se bori i za prvo mesto u grupi C na Kipru, koja je možda i najizjednačenija na turniru.

Pobeda Gruzije nije dobra vest za Bosnu i Hercegovinu, koja se nada da bi mogla do jednog od prva četiri mesta i prolaza u narednu fazu, a očekivalo se da će im Gruzini biti glavni konkurenti.

U igri Gruzije nema mnogo tajni: najiskusniji i najbolji igrači su oni pod košem, a upravo su oni i bili kobni po Crvenu furiju.

Briljirao je Sandro Mamukelašvili, as Toronto Reptorsa, koji je ubacio 19 poena uz sedam skokova i šest asistencija, Goga Bitadze, još jedan gruzijski NBA igrač postigao je 15 poena, a zvezda Barselone Tornike Šengelija dva manje.

Ali, Džikićev tim meč je dobio odbranom, pošto su Španci ubacili svega 69 poena, uz vrlo loš šut iz igre: samo 22 odsto za tri poena i 46 odsto sa linije penala.

Navijači Gruzije
REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Gruzija je imala podršku navijača u kiparskom Limasolu
Santi Aldama
REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Santi Aldama, najboji igrač Španije, nije se proslavio protiv Gruzije, posebno u drugom poluvremenu

Huančo Ernangomez predvodio je Špance sa 13 poena, dok je Santi Aldama ubacio jedan manje, ali uz očajne procente šuta.

Za tim Serđa Skariola situacija bi mogla da se zakomplikuje, jer je tek čekaju dueli sa Italijom i Grčkom, favoritima u grupi C, dok bi ako žele dalje morali da savladaju autsajdere Kipar i Bosnu i Hercegovinu, koji od 17.15 igraju međusobno.

Roman Sorkin
JAREK PRASZKIEWICZ/EPA
Roman Sorkin (desno) odigrao je jednu od najboljih individualnih partija dosadašnjeg Evrobasketa

Otvoren je Evrobasket i u Poljskoj, gde se igraju mečevi grupe D, a Izrael nije dozvolio da mu se na početku turnira dogodi ono što su iskusili Španci.

Furiozna partija Romana Sorkina, krilnog centra Izraela, koji je postigao čak 31 poen, bila je ključ pobede protiv autsajdera sa Islanda.

Deni Avdija, prva izraelska zvezda i jedini košarkaš iz NBA lige na ovom meču, dodao je 20 poena.

Elvar Fridrikson sa 17 i Trigvi Hlinason sa 13 poena bili su najbolji u islandskoj selekciji, a ozbiljno je podbacio Martin Hermanson, najbolji igrač tima, koji je iz igre pogodio dva šuta iz 14 pokušaja.

Pogledajte video o Svetislavu Pešiću

Prvo kolo Evrobasketa, četvrtak, 28. avgust:

GRUPA C

Gruzija - Španija 83:69

BiH - Kipar 91:64

Grčka - Italija (20:30)

Grupa D

Izrael - Island 83:71

Belgija - Francuska 64:92

Slovenija - Poljska (20:30)

BBC News

