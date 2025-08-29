Novi rival, isti pristup - Srbija protiv Portugalije na Evrobasketu (20.15, RTS1)

Košarkaši Srbije igraju drugi meč grupe A Evropskog prvenstva u Rigi protiv selekcije Portugalije. Meč koji počinje od 20.15 možete da pratite iz časa u čas na našem portalu i putem direktnog prenosa na RTS1.

Pobeda od 34 razlike protiv Estonije je arhivirana za selekciju Srbije. Sledi novi izazov u vidu Portugalije. Raduje ozbiljan pristup "orlova" od samog početka sa intenzitetom u odbrani i uvežbavanjem napadačkim postavki na drugoj strani. Nosioci se nisu naprezali, a svi igrači su osetili ambijent "Šaomi arene" sa terena. "Uvek ima stvari koje mogu da budu bolje, u svakom smislu. Ne samo napad, nego i odbrana. Radimo dalje. Treniramo koliko možemo. Imamo i dobre