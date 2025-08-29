"Zapamtićemo mi ovaj bol!" Prva reakcija srpskih odbojkašice posle šok-ispadanja sa Svetskog prvenstva na kome su branile titulu

Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to danas doživela. I, zato i ne čudi rešenost - da se ovo stanje šoka jednom "naplati".

FOTO: FIVB Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova. Bez povređene Tijane Bošković ekipa Srbije nije uspela da savlada raspoložene Holanđanke, iako je uspela da se vrati iz "minusa" od dva seta. Po završetku menja, Vanja Bukilić, koja je osvojila 14 poena, prva je sumirala utiske: - Veoma je razočaravajuće što smo izgubile. Vratile smo se