"Zapamtićemo mi ovaj bol!" Prva reakcija srpskih odbojkašice posle šok-ispadanja sa Svetskog prvenstva na kome su branile titulu

Večernje novosti pre 10 minuta
"Zapamtićemo mi ovaj bol!" Prva reakcija srpskih odbojkašice posle šok-ispadanja sa Svetskog prvenstva na kome su branile…

Malo je reći da je šokantno to što su dvostruke uzastopne prvakinje sveta u odbojci ispale već u osmini finala šampionata planete, ali ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je upravo to danas doživela. I, zato i ne čudi rešenost - da se ovo stanje šoka jednom "naplati".

FOTO: FIVB Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je izgubila od Holandije u pet setova. Bez povređene Tijane Bošković ekipa Srbije nije uspela da savlada raspoložene Holanđanke, iako je uspela da se vrati iz "minusa" od dva seta. Po završetku menja, Vanja Bukilić, koja je osvojila 14 poena, prva je sumirala utiske: - Veoma je razočaravajuće što smo izgubile. Vratile smo se
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Sledeća stanica – Portugal bejbi Jokić dominira Evropom: Asistencija falila do tripl-dabla!

Sledeća stanica – Portugal bejbi Jokić dominira Evropom: Asistencija falila do tripl-dabla!

Hot sport pre 11 minuta
Vanja Bukilić: Ovo će boleti neko vreme... Jasper: Srbija je velika ekipa

Vanja Bukilić: Ovo će boleti neko vreme... Jasper: Srbija je velika ekipa

Sportski žurnal pre 15 minuta
Srpkinje bez Tijane zaustavljene u osmini finala SP

Srpkinje bez Tijane zaustavljene u osmini finala SP

Sportski žurnal pre 30 minuta
Srbi čekaju Noletov novi meč na US Openu

Srbi čekaju Noletov novi meč na US Openu

Euronews pre 10 minuta
"Spreman sam za sve Novakove trikove": Britanac žestoko zakuvao pred meč sa Đokovićem

"Spreman sam za sve Novakove trikove": Britanac žestoko zakuvao pred meč sa Đokovićem

Mondo pre 11 minuta
Momenti koji su zapanjili Srbiju: Ovako su naše odbojkašice ispale sa Svetskog prvenstva, na kome su branile dve uzastopne…

Momenti koji su zapanjili Srbiju: Ovako su naše odbojkašice ispale sa Svetskog prvenstva, na kome su branile dve uzastopne titule (video)

Večernje novosti pre 10 minuta
Bila najbolja u Srbiji, posle bolnog poraza poslala moćnu poruku

Bila najbolja u Srbiji, posle bolnog poraza poslala moćnu poruku

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaTajland

Sport, najnovije vesti »

Saša Zdjelar i Zenit sporazumno raskinuli ugovor

Saša Zdjelar i Zenit sporazumno raskinuli ugovor

Danas pre 6 minuta
Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Danas pre 10 minuta
“Kriminalci došli u Rigu da maltretiraju navijače Srbije koji podržavaju studente”: Zabrinuti Štimac pisao čelnicima FIBA…

“Kriminalci došli u Rigu da maltretiraju navijače Srbije koji podržavaju studente”: Zabrinuti Štimac pisao čelnicima FIBA

Danas pre 10 minuta
Litvanija bez milosti protiv Crne Gore uz novi rekord - Vučević i saigrači na minus 27

Litvanija bez milosti protiv Crne Gore uz novi rekord - Vučević i saigrači na minus 27

RTS pre 11 minuta
"Vučić poslao kriminalce da terorišu navijače Srbije": Štimac pisao FIBA (foto)

"Vučić poslao kriminalce da terorišu navijače Srbije": Štimac pisao FIBA (foto)

Pravda pre 40 minuta