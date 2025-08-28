Dubok dekolte, a snima se odozdo: Senidah pokazala vrele kadrove, grudi u prvom planu - poručuju joj: "Kakva boginja" (foto)
Blic pre 48 minuta
Poznata pevačica Senida Hajdarpašić pokazala je na društvenim mrežama svoje novo, vrelo izdanje.
Snimala se odozdo u dekoltiranoj haljini i pokrenula lavinu komentara. "Kakva boginja", "svaki put me ostaviš bez teksta", "dominacija", neke su od poruka koje je dobila. Senidah je pozirala sa crvenom kosom, a evidentno je da izgleda odlično. Pevačica Senida Hajdarpašić ugostila je nedavno ekipu emisije "Metar moga sela" u rodnoj Ljubljani i otvoreno pričala o raznim segmentima iz svog života. Baš kao i svi i Senida je u tinejdžerskom periodu prošla kroz razne