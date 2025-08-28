(Foto) skinula se bivša žena Jovana Memedovića: Mirjana u providnoj suknji, a ispod kupaći! Evo gde se baškari

Blic pre 26 minuta
Bivša žena voditelja Jovana Memedovića, Mirjana, spakovala je kofere i napustila Srbiju i već neko vreme boravi na moru odakle se oglašava na mrežama.

Naime, Mirjana se trenutno baškari u Grčkoj gde su i nastale fotografije koje je objavila na svom Instagram profilu. Ona je pozirala na plaži, a na sebi je imala jednodelni kupaći kostim preko kog je obukla providnu suknju. Na licu je imala tamne naočare za sunce, a može se reći da joj je sve potaman. Jovan Memedović je Mirjanu upoznao 1992. godine, a ljubav se rodila u jednom rekreativnom centru. Mirjana nije odolela njegovom šarmu i posle samo godinu dana postala
