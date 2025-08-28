Mađarska tužila EU zbog korišćenja zamrznute ruske imovine za vojnu pomoć Ukrajini

Blic pre 12 minuta
Mađarska tužila EU zbog korišćenja zamrznute ruske imovine za vojnu pomoć Ukrajini

Mađarska je zvanično pokrenula tužbu protiv Saveta Evropske unije i Evropskog fonda za mir (EPF) pred Sudom Evropske unije u Luksemburgu, zbog odluke kojom se prihod od zamrznute ruske državne imovine koristi za vojnu pomoć Ukrajini.

Tužba je podneta 11. jula 2025. godine, a Evropski sud je 25. avgusta objavio da je primio predmet, čime je postupak zvanično pokrenut, prenosi danas mađarski portal Portfolio. Sporna odluka Saveta EU iz maja 2024. godine predviđa da se 99,7 odsto neto prihoda ostvarenog upravljanjem zamrznutim sredstvima ruske centralne banke usmeri u fond EPF, iz kojeg se Ukrajini isporučuju oružje, municija i druga vojna pomoć. Mađarska osporava zakonitost ovog poteza tvrdeći da
