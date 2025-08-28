Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati u Zemunu, poginula je devojčica (15) kada je na nju naleteo autobus, a za sada, povređena je trudnica koja je u devetom mesecu trudnoće koja je prevezena u GAK, kao i žena (51) koja je zadobila povrede glave, saznaje "Blic".

Sumnja se da ovo nije konačan broj povređenih. Kako je "Blic" pisao, prvobitno je autobus udario dete, a potom je usledio sudar tri vozila. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vide se vozila koja su u potpunosti uništena. Na licu mesta su vatrogasci spasioci, ekipe Hitne pomoći i policije. Za sad nije poznat uzrok nesreće. Uskoro opširnije...