Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

Blic pre 14 minuta
Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati u Zemunu, poginula je devojčica (15) kada je na nju naleteo autobus, a za sada, povređena je trudnica koja je u devetom mesecu trudnoće koja je prevezena u GAK, kao i žena (51) koja je zadobila povrede glave, saznaje "Blic".

Sumnja se da ovo nije konačan broj povređenih. Kako je "Blic" pisao, prvobitno je autobus udario dete, a potom je usledio sudar tri vozila. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vide se vozila koja su u potpunosti uništena. Na licu mesta su vatrogasci spasioci, ekipe Hitne pomoći i policije. Za sad nije poznat uzrok nesreće. Uskoro opširnije...
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 14 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 1 sat
"Autobus je izašao iz garaže da se uključi u saobraćaj": Oglasili se iz GSP povodom teške nesreće u Zemunu u kojoj je poginulo…

"Autobus je izašao iz garaže da se uključi u saobraćaj": Oglasili se iz GSP povodom teške nesreće u Zemunu u kojoj je poginulo dete (15)

Blic pre 1 sat
"Čuo se jak udarac, a onda jauk žene": Očevici opisali teške scene nakon nesreće u Zemunu: "Ona je bila u pratnji devojčice"…

"Čuo se jak udarac, a onda jauk žene": Očevici opisali teške scene nakon nesreće u Zemunu: "Ona je bila u pratnji devojčice"

Blic pre 54 minuta
"Autobus je izašao iz garaže da se uključi u saobraćaj": Oglasili se iz GSP povodom teške nesreće u Zemunu u kojoj je poginulo…

"Autobus je izašao iz garaže da se uključi u saobraćaj": Oglasili se iz GSP povodom teške nesreće u Zemunu u kojoj je poginulo dete (15)

Blic pre 1 sat
"Čuo se jak udarac, a onda jauk žene": Očevici opisali teške scene nakon nesreće u Zemunu: "Ona je bila u pratnji devojčice"…

"Čuo se jak udarac, a onda jauk žene": Očevici opisali teške scene nakon nesreće u Zemunu: "Ona je bila u pratnji devojčice"

Blic pre 54 minuta
Gradski autobus ubio dete (15), pa usledio još jedan sudar: Devojčici nije bilo spasa, povređene još tri osobe

Gradski autobus ubio dete (15), pa usledio još jedan sudar: Devojčici nije bilo spasa, povređene još tri osobe

Pravda pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Beograd, najnovije vesti »

Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

Povređena trudnica u devetom mesecu! Novi detalji stravične nesreće u Zemunu u kojoj je poginula devojčica (15)

Blic pre 14 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 14 minuta
Struja udarila dečaka (15) na vozu u Beogradu: Ceo vagon se zapalio, dete hitno prevezeno u Urgentni centar

Struja udarila dečaka (15) na vozu u Beogradu: Ceo vagon se zapalio, dete hitno prevezeno u Urgentni centar

Mondo pre 14 minuta
Teško povređen dečak, udarila ga struja dok se peo na vagon u stanici Pančevački most

Teško povređen dečak, udarila ga struja dok se peo na vagon u stanici Pančevački most

N1 Info pre 1 sat
Dečaka udarila struja kad se popeo na vagon u stanici Pančevački most, teško povređen

Dečaka udarila struja kad se popeo na vagon u stanici Pančevački most, teško povređen

Radio 021 pre 1 sat