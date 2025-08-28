Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Blic pre 10 minuta
Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski…

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 12 sati u Zemunu kada je vozač gradskog autobusa, koji se kretao velikom brzinom, prvo prošao na crveno svetlo na semaforu, a potom udario dete (15) koje je, na pešačkom prelazu, prelazilo ulicu u pratnji majke, a potom je nastavio da se kreće usled čega je udario tri parkirana vozila, a potom i u kuću, saznaje "Blic".

Devojčica (15) je poginula na licu mesta i lekari Hitne pomoći su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt. Prema našim nezvaničnim saznanjima, u nesreći je povređena i trudnica u devetom mesecu trudnoće koja je prevezena u GAK. Takođe, povrede je zadobila i žena i muškarac. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vide se vozila koja su u potpunosti uništena. Kako javlja reporter "Blica", na mestu nesreće u Zemunu su potresne scene. Kako javlja reporter
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Teška saobraćajna nesreća u Zemunu: Poginula devojčica

Teška saobraćajna nesreća u Zemunu: Poginula devojčica

N1 Info pre 10 minuta
Novi detalji tragedije u Zemunu: Vozač autobusa skrenuo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa ubio devojčicu

Novi detalji tragedije u Zemunu: Vozač autobusa skrenuo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa ubio devojčicu

Nova pre 10 minuta
Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski…

Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Blic pre 10 minuta
Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Blic pre 10 minuta
Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Poginula devojčica (15) u Zemunu: Sudarili se automobili i autobus: Na licu mesta jezive scene (video)

Blic pre 10 minuta
Maloletica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređeni trudnica i dete

Maloletica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređeni trudnica i dete

Politika pre 5 minuta
Maloletnica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, tri osobe povređene

Maloletnica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, tri osobe povređene

RTV pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaZemun

Beograd, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nesreća u Zemunu: Poginula devojčica

Teška saobraćajna nesreća u Zemunu: Poginula devojčica

N1 Info pre 10 minuta
Novi detalji tragedije u Zemunu: Vozač autobusa skrenuo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa ubio devojčicu

Novi detalji tragedije u Zemunu: Vozač autobusa skrenuo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa ubio devojčicu

Nova pre 10 minuta
Među povređenima i dete (6): Novi podaci o povređenima u nesreći u Zemunu: Devojčicu (15) ubio autobus koji je prošao na…

Među povređenima i dete (6): Novi podaci o povređenima u nesreći u Zemunu: Devojčicu (15) ubio autobus koji je prošao na crveno!

Blic pre 0 minuta
Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski…

Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Blic pre 10 minuta
Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski…

Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Blic pre 10 minuta