Prošao na crveno, pa ubio dete (15) na pešačkom! Jezivi detalji stravične nesreće u Zemunu: Prelazila ulicu sa majkom, gradski autobus vozio velikom brzinom!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 12 sati u Zemunu kada je vozač gradskog autobusa, koji se kretao velikom brzinom, prvo prošao na crveno svetlo na semaforu, a potom udario dete (15) koje je, na pešačkom prelazu, prelazilo ulicu u pratnji majke, a potom je nastavio da se kreće usled čega je udario tri parkirana vozila, a potom i u kuću, saznaje "Blic".

Devojčica (15) je poginula na licu mesta i lekari Hitne pomoći su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt. Prema našim nezvaničnim saznanjima, u nesreći je povređena i trudnica u devetom mesecu trudnoće koja je prevezena u GAK. Takođe, povrede je zadobila i žena i muškarac. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vide se vozila koja su u potpunosti uništena. Kako javlja reporter "Blica", na mestu nesreće u Zemunu su potresne scene.