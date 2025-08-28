Putniku pretio nožem! Užas u gradskom autobusu u Nišu: Intervenisala policija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (29) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On je večeras, kako se sumnja, tokom vožnje u gradskom autobusu u Nišu prišao četrdesetjednogodišnjem muškarcu, izvadio nož i uputio mu pretnje, a potom izašao iz autobusa i pobegao. Kako Blic saznaje, očevici nemilog događaje kažu da je nasilnik izvadio nož iz ranca. -Vozač je stao i svi smo izašli osim njega i pozvali policiju. Usput se drao da je devet godina bio na robiji - opisao je incident jedan od očevidaca na Instagramu. Policajci su ga, efikasnim radom,
