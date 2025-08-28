Uhapšen policajac (39) sa novog Beograda: Sumnja se da je uzeo 700.000 evra preko "Netflix" fišing prevare: Otkriveni novi detalji

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku i Sektorom unutrašnje kontrole MUP-a, preduzelo je mere i radnje u okviru nastavka akcije usmerene na suzbijanje takozvanih „Netflix" fišing prevara.

Više javno tužilaštvo je naložilo zadržavanje M.S. (39), policijskog službenika PS Novi Beograd, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i udruživanje radi vršenja krivičnih dela, na štetu više desetina građana Republike Srbije. Prema prikupljenim dokazima, osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 700.000 evra, piše " Republika" Osnovano se sumnja da je M.S. bio deo grupe čiji su