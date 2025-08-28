Delegacija Srpske liste upozorila francuskog izaslanika na represiju Prištine prema Srbima

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Delegacija Srpske liste upozorila francuskog izaslanika na represiju Prištine prema Srbima

Delegacija Srpske liste danas je specijalnom izaslaniku Francuske za Zapadni Balkan Reneu Trokazu ukazala na brojne probleme sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji i predstavila primere institucionalnog nasilja koje nad Srbima sprovodi režim u Prištini pred očima međunarodne zajednice.

Srpska lista je ukazala da režim Aljbina Kurtija sistematski uskraćuje i negira osnovna prava srpskog naroda, sprovodi kontinuiranu represiju i nastoji da zabrani rad Srpske liste, sa ciljem da Srbima nametne političke predstavnike protiv njihove volje, navodi se u saopštenju. Ističe se da Srpska lista ostaje čvrsto posvećena zaštiti prava i interesa srpskog naroda i nastaviće da se bori protiv svih oblika institucionalnog nasilja i pritisaka, ali sa žaljenjem
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBalkanMetohijaKosovo i Metohijameđunarodna zajednicaPrištinaSrpska listaFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Blic pre 1 sat
Ko je Muhamed Ali u politici: Sagovornici Danasa o „jakom Vučiću“ i „slaboj opoziciji“

Ko je Muhamed Ali u politici: Sagovornici Danasa o „jakom Vučiću“ i „slaboj opoziciji“

Danas pre 1 sat
Milošević je pobeđen, njegov sistem nije

Milošević je pobeđen, njegov sistem nije

Radar pre 1 sat
MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

MUP: Demonstranti pokušali da nasilno uđu na Filozofski fakultet, policija sprečila upad

Danas pre 1 sat
Gert Jan Kopman sutra u radnoj poseti Beogradu: Sastaće se sa Vučićem

Gert Jan Kopman sutra u radnoj poseti Beogradu: Sastaće se sa Vučićem

Blic pre 2 sata