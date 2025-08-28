Delegacija Srpske liste upozorila francuskog izaslanika na represiju Prištine prema Srbima

Delegacija Srpske liste danas je specijalnom izaslaniku Francuske za Zapadni Balkan Reneu Trokazu ukazala na brojne probleme sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji i predstavila primere institucionalnog nasilja koje nad Srbima sprovodi režim u Prištini pred očima međunarodne zajednice.

Srpska lista je ukazala da režim Aljbina Kurtija sistematski uskraćuje i negira osnovna prava srpskog naroda, sprovodi kontinuiranu represiju i nastoji da zabrani rad Srpske liste, sa ciljem da Srbima nametne političke predstavnike protiv njihove volje, navodi se u saopštenju. Ističe se da Srpska lista ostaje čvrsto posvećena zaštiti prava i interesa srpskog naroda i nastaviće da se bori protiv svih oblika institucionalnog nasilja i pritisaka, ali sa žaljenjem