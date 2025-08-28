Nebojša Čović: „Ne smemo da dozvolimo da nas kraduckaju na bilo kom elementu“

Danas pre 42 minuta  |  M. L.
Nebojša Čović: „Ne smemo da dozvolimo da nas kraduckaju na bilo kom elementu“

Košarkaška selekcija Srbije pobedila je u Rigi reprezentaciju Estonije rezultatom 98:64 u prvom meču grupne faze na Evropskom prvenstvu.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović pohvalio je profesionalan pristup igrača u prvoj utakmici Evropskog prvenstva i istakao da je važno ostati smiren i fokusiran. – Video sam posvećen i profesionalan pristup, jer takve utakmice u kojima se za relativno kratko vreme napravi velika razlika nose sa sobom opuštanje i opasnost u fazi opuštanja od povrede, što nam ne treba. Video sam da je sve utegnuto, da smo postavljeni onako kako mora da bude u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

E zato je Pešić prepun medalja i možda najveći selektor Srbije svih vremena: Detalj koji pokazuje koliko ozbiljno shvata svoj…

E zato je Pešić prepun medalja i možda najveći selektor Srbije svih vremena: Detalj koji pokazuje koliko ozbiljno shvata svoj posao! Četvrtak – dan za sigurnu igru Prilika koja traje samo jedan dan, zato iskoristite svaki trenutak i uživajte!

Hot sport pre 7 minuta
VIDEO NBA reagovala zbog poteza Jokića: Ni Amerikancima nije promakla utakmica Srbije

VIDEO NBA reagovala zbog poteza Jokića: Ni Amerikancima nije promakla utakmica Srbije

Nova pre 2 minuta
"Zavirite" u svlačionicu Orlova posle meča sa Estonijom (video)

"Zavirite" u svlačionicu Orlova posle meča sa Estonijom (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
"Ne smemo da dozvolimo da nas kraduckaju!" Srbija pregazila Estoniju, Nebojša Čović digao glas: "Videli ste..."

"Ne smemo da dozvolimo da nas kraduckaju!" Srbija pregazila Estoniju, Nebojša Čović digao glas: "Videli ste..."

Kurir pre 1 sat
"Bez euforije"! Oglasio se Nebojša Čović posle sjajne premijere Srbije na Evropskom prvenstvu

"Bez euforije"! Oglasio se Nebojša Čović posle sjajne premijere Srbije na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 1 sat
Samo fokusirano i smireno

Samo fokusirano i smireno

Vesti online pre 2 sata
Ovako ste ocenili košarkaše Srbije posle demoliranja Estonije: Jokić i Jović izjednačeni!

Ovako ste ocenili košarkaše Srbije posle demoliranja Estonije: Jokić i Jović izjednačeni!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićEvropsko prvenstvoEstonija

Sport, najnovije vesti »

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 32 minuta
Alegri progovorio o Vlahoviću, da li je stavljena tačka?

Alegri progovorio o Vlahoviću, da li je stavljena tačka?

Sportske.net pre 2 minuta
Hoće li Srbin u Milan? Alegri tvrdi da nikada nije tražio da se dovede Vlahović, ali…

Hoće li Srbin u Milan? Alegri tvrdi da nikada nije tražio da se dovede Vlahović, ali…

Danas pre 7 minuta
Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Četvrtak – dan Za…

Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Četvrtak – dan Za sigurnu igru Prilika koja traje samo jedan dan, zato iskoristite svaki trenutak i uživajte!

Hot sport pre 7 minuta
Nova epska bruka Mančester Junajteda: Četvrtoligaš prejak za Crvene đavole! Četvrtak – dan za sigurnu igru Prilika koja traje…

Nova epska bruka Mančester Junajteda: Četvrtoligaš prejak za Crvene đavole! Četvrtak – dan za sigurnu igru Prilika koja traje samo jedan dan, zato iskoristite svaki trenutak i uživajte!

Hot sport pre 7 minuta