Nikola, šališ li se? NBA liga na zvaničnom nalogu podelila Jokićevo magično dodavanje (VIDEO)

Srbija na početku Evropskog prvenstva u košarci igra protiv Estonije u utakmici prvog kola A grupe, a nakon prvog poluvremena vodi rezultatom 56:29.

Terenom dominira najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić, a nakon jednog dodavanja je zaludeo i NBA ligu, pa su potez postavili i na svom zvaničnom tviter nalogu uz komentar: Nikola, šališ li se? NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING Just minutes into Serbia’s Eurobasket opener! pic.twitter.com/e52CsT94e6 — NBA (@NBA) August 27, 2025 Šteta je samo što ovaj idealni pas u asistenciju nije pretvorio Aleksa Avramović koji je promašio trojku iz ćoška, iako ga je Jokić ostavio