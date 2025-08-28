Srpska lista najavila žalbu Ustavnom sudu: „Pozivamo sve da ne glasaju za pokušaj dovođenja Rašića na mesto potpredsednika“

Danas pre 6 sati  |  Kosovo online
Srpska lista najavila žalbu Ustavnom sudu: „Pozivamo sve da ne glasaju za pokušaj dovođenja Rašića na mesto potpredsednika“…

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je, nakon prekida konstitutivne sednice Skupštine Kosova, da će ta stranka podneti žalbu Ustavnom sudu, jer se krše Ustav i Poslovnik o radu parlamenta. „Prekinuta je konstitutivna sednica, a razlog je što se krše osnovna ljudska prava srpskog naroda, ustavni poredak, Poslovnik o radu.

Oni svesno to rade“, poručio je Simić na konefercniji za novinare, prenosi Kosovo online. Podsetio je da je već na prethodnoj sednici ukazao na sve propuste i kršenja propisa. „Krši se Poslovnik o radu koji jasno kaže da potpredsednik iz srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, a to je u ovom slučaju Slavko Simić, koji je osvojio legalan mandat. Nažalost krše se Poslovnik i Ustav sve sa ciljem da uz podršku vladajuće partije na to mesto bude
