(Video) Vozač nakon nesreće od šoka bio dezorjentisan Skrenuo da izbegne ženu koja je prelazila put van pešačkog, a onda je nastao haosa

U strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 časova u Zemunu stradala je devojčica (15) koju je udario autobus gradskog prevoza kada je naglo skrenuo sa kolovoza na trotoar da bi izbegao ženu koja je pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza.

Autobus se zakucao u obližnju kuću, odmah su se sudarila i tri automobila zbog tog "manevra" vozača autobusa, a svedoci nesreće su za "Blic" ispričali šta se desilo. "Autobus je bio prazan. Vozač je išao na početnu stanicu. Čuo sam da mu je ostalo još tri godine do penzije. Bio je dezorijentisan. Nije bio svestan šta se dogodilo", rekli su svedoci za pomenuti portal. U međuvremenu se oglasio i GSP o nesreći u Zemunu. Naveli su da je vozilo bilo prazno u trenutku