Uhapšen Miša Bačulov zbog sumnje da je predvodio napad na policiju u Novom Sadu (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su odbornika u Skupštini Novog Sada i predsednika grupe građana "Budi heroj" Mišu Bačulova (43) iz tog grada, osumnjičenog da je 27. avgusta tokom na neprijavljenom skupu na Filozofskom fakultetu predvodio napad na policijske službenike.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP. Sumnja se da je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu. Određeno mu je zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden