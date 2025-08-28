Uhapšen Miša Bačulov zbog sumnje da je predvodio napad na policiju u Novom Sadu (VIDEO)

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Uhapšen Miša Bačulov zbog sumnje da je predvodio napad na policiju u Novom Sadu (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su odbornika u Skupštini Novog Sada i predsednika grupe građana "Budi heroj" Mišu Bačulova (43) iz tog grada, osumnjičenog da je 27. avgusta tokom na neprijavljenom skupu na Filozofskom fakultetu predvodio napad na policijske službenike.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP. Sumnja se da je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu. Određeno mu je zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Priveden Miša Bačulov, MUP ga tereti da je predvodio napad na policiju

(VIDEO) Priveden Miša Bačulov, MUP ga tereti da je predvodio napad na policiju

N1 Info pre 3 minuta
Nožem i staklenom flašom naneo povrede 22-godišnjem mladiću u Trsteniku

Nožem i staklenom flašom naneo povrede 22-godišnjem mladiću u Trsteniku

N1 Info pre 13 minuta
MUP: Uhapšen Miša Bačulov zbog sumnje da je predvodio napad na policiju kod Filozofskog u Novom Sadu

MUP: Uhapšen Miša Bačulov zbog sumnje da je predvodio napad na policiju kod Filozofskog u Novom Sadu

NIN pre 23 minuta
Uhapšen Miša Bačulov, osumnjičen da je sinoć predvodio napad na policiju u Novom Sadu (video)

Uhapšen Miša Bačulov, osumnjičen da je sinoć predvodio napad na policiju u Novom Sadu (video)

Blic pre 4 minuta
MUP o hapšenju Miše Bačulova: Predvodio napad na policiju kod Filozofskog fakulteta

MUP o hapšenju Miše Bačulova: Predvodio napad na policiju kod Filozofskog fakulteta

Radio 021 pre 38 minuta
Pogledajte kako je priveden Miša Bačulov: Sumnjiče ga za napad na policiju VIDEO

Pogledajte kako je priveden Miša Bačulov: Sumnjiče ga za napad na policiju VIDEO

Nova pre 8 minuta
Krvava tuča u Trsteniku: Mladić nožem i staklenom flašom povredio drugog, a kada je došla policija usledio je novi haos

Krvava tuča u Trsteniku: Mladić nožem i staklenom flašom povredio drugog, a kada je došla policija usledio je novi haos

Blic pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPPolicijahapšenjeMiša Bačulov

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Priveden Miša Bačulov, MUP ga tereti da je predvodio napad na policiju

(VIDEO) Priveden Miša Bačulov, MUP ga tereti da je predvodio napad na policiju

N1 Info pre 3 minuta
Bivša direktorka Zavoda: Na sastanku kod Malog mi rečeno - ili podrži skidanje zaštite sa Generalštaba ili daj ostavku

Bivša direktorka Zavoda: Na sastanku kod Malog mi rečeno - ili podrži skidanje zaštite sa Generalštaba ili daj ostavku

N1 Info pre 8 minuta
Nožem i staklenom flašom naneo povrede 22-godišnjem mladiću u Trsteniku

Nožem i staklenom flašom naneo povrede 22-godišnjem mladiću u Trsteniku

N1 Info pre 13 minuta
Ko je Brent Sadler: Potencijalni novi direktor Junajted medije, bivši ratni reporter

Ko je Brent Sadler: Potencijalni novi direktor Junajted medije, bivši ratni reporter

Nova ekonomija pre 3 minuta
Razgovor Milera i Lučića: Znam da je Vučić uznemiren, ali ne mogu odmah da rasparčam Junajted mediju

Razgovor Milera i Lučića: Znam da je Vučić uznemiren, ali ne mogu odmah da rasparčam Junajted mediju

Beta pre 29 minuta