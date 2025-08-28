ISTRAŽUJEMO Nabavke u sektoru bezbednosti: Šta se kupuje i koliko troši van redovne procedure

Forbes pre 2 sata  |  Nevena Petaković
Bezbednosno-informativna agencija (BIA) je 2024. potrošila ukupno 3,11 milijardi dinara za nabavku dobara, radova i usluga koje su bile izuzete od Zakona o javnim nabavkama.

Ministarstvo odbrane je za takve nabavke potrošilo 2,32 milijarde. Dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) za nabavku dobra, usluge i radova izuzetih od Zakona, u 2024. potrošilo 8,07 milijardi dinara, bez PDV-a. Osim pozivanja na zakonom predviđene izuzetke u oblasti bezbednosti i odbrane, nabavke ovih organa su od redovne procedure bile izuzete i po drugim osnovama. Na primer, neke nabavke su bile izuzete jer su manje od propisanih pragova (novčane
Danas pre 40 minuta
