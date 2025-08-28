Sve teče bez zastoja i gužvi: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (foto)

Kurir pre 35 minuta
Sve teče bez zastoja i gužvi: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (foto)

GSP saobraća uobičajeno, po redovnom režimu, u jutarnjem špicu.

Saobraćaj je pojačan na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina i povremeno na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš prilikom izlaza Srbije zadržavaju oko 45 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, AMSS savetuje vozačima
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Od danas izmene u gradskom prevozu na Novom Beogradu zbog Bir festa

Od danas izmene u gradskom prevozu na Novom Beogradu zbog Bir festa

Novi magazin pre 44 minuta
Kvar na mreži: Tramvaji 7L,9L i 13 skraćeno saobraćaju

Kvar na mreži: Tramvaji 7L,9L i 13 skraćeno saobraćaju

B92 pre 1 sat
Važno obaveštenje za beograđane: Ove tri tramvajske linije voze skraćeno, evo šta je razlog

Važno obaveštenje za beograđane: Ove tri tramvajske linije voze skraćeno, evo šta je razlog

Blic pre 2 sata
Tramvaji na ovim linijama jutros voze skraćeno: Kvar na kontaktnoj mreži u Novom Beogradu

Tramvaji na ovim linijama jutros voze skraćeno: Kvar na kontaktnoj mreži u Novom Beogradu

Kurir pre 2 sata
GSP: Tramvaji 7L, 9L i 13 skraćeno saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

GSP: Tramvaji 7L, 9L i 13 skraćeno saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

Euronews pre 1 sat
3 tramvajske linije voze skraćeno: Kvar na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

3 tramvajske linije voze skraćeno: Kvar na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

Mondo pre 2 sata
Tramvaji 7L, 9L i 13 skraćeno saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

Tramvaji 7L, 9L i 13 skraćeno saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži na Novom Beogradu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPHorgošBatrovciAMSS

Beograd, najnovije vesti »

Leto se ne predaje: RHMZ popalio meteoalarme zbog visokih temperatura, oprez i zbog mogućih požara na otvorenom

Leto se ne predaje: RHMZ popalio meteoalarme zbog visokih temperatura, oprez i zbog mogućih požara na otvorenom

InfoKG pre 30 minuta
(Foto) šok incident na Severnom bulevaru: Automobilom uleteo u cvećaru usred noći, izlog potpuno uništen

(Foto) šok incident na Severnom bulevaru: Automobilom uleteo u cvećaru usred noći, izlog potpuno uništen

Blic pre 10 minuta
Izmene na linijama javnog prevoza

Izmene na linijama javnog prevoza

Danas pre 0 minuta
Beograđani, nema opasnosti! Vojnotehnički institut: Redovna ispitivanja danas u kasarni Žarkovo

Beograđani, nema opasnosti! Vojnotehnički institut: Redovna ispitivanja danas u kasarni Žarkovo

Kurir pre 5 minuta
Sve teče bez zastoja i gužvi: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (foto)

Sve teče bez zastoja i gužvi: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (foto)

Kurir pre 35 minuta