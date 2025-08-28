EPS: Preduzetnici, mala i mikro preduzeća mogu da zaključe ugovor o garantovanom snabdevanju strujom

Preduzetnici, mala i mikro preduzeća moći će od 1. oktobra da zaključe ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom, saopštila je Elektroprivreda Srbije (EPS).

EPS će, kako je navedeno, omogućiti toj grupi kupaca da, bez obzira na potrošnju, kupuju električnu energiju po cenama definisanim na garantovanom snabdevanju. "Na taj način, u zavisnosti od sopstvene potrošnje električne energije, značajan broj preduzetnika, malih i mikro preduzeća ima mogućnost da umanji troškove za električnu energiju u odnosu na trenutne, a prvenstveno imaće mogućnost izbora načina na koji će nabavljati energiju, na komercijalnom ili