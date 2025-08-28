Struja poskupljuje 6,6% od oktobra, uz mere pomoći penzionerima i malim preduzećima

Struja poskupljuje 6,6% od oktobra, uz mere pomoći penzionerima i malim preduzećima

EPS će od oktobra omogućiti garantovano snabdevanje po regulisanim cenama malim preduzećima, dok će penzioneri sa niskim primanjima dobiti status energetski ugroženih i popuste.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je mere pomoći penzionerima sa najnižim primanjima i socijalno ugroženim građanima, uključujući dodatni popust od 5% za redovno plaćanje računa za struju. Penzioneri neće morati da se prijavljuju, već će se status energetski ugroženog kupca dodeljivati automatski. Alo Telegraf RTK

Od 1. oktobra EPS će omogućiti preduzetnicima, malim i mikro preduzećima da zaključe ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom po regulisanim cenama, čime će moći da smanje troškove struje. Ova mera važi bez obzira na potrošnju električne energije. Danas N1 Info Radio 021

Agencija za energetiku Srbije odobrila je povećanje prosečne cene električne energije za domaćinstva i male kupce za 6,6% od 1. oktobra, uz spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh, što će dodatno uticati na račune potrošača sa većom potrošnjom. RTV N1 Info Radio 021

