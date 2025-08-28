BLOG UŽIVO: Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policija ne da studentima da se približe, uprava fakulteta u zgradi s policijom

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO: Protest ispred Filozofskog u Novom Sadu: Policija ne da studentima da se približe, uprava fakulteta u zgradi s…

Studenti novosadskog Filozofskog fakulteta u blokadi pozvali su građane u 19 časova ispred zgrade Fakulteta, kako bi "zajedno oslobodili ovu ustanovu".

Studenti su pourčili da je njihov fakultet i dalje okupiran, nakon što ga je pre dva dana dekan Milivoj Alanović "zauzeo" sa još petnaestak saradnika. Tri dana ne može da dođe do pregovora sa Upravom fakulteta da policija napusti zgradu jer se dekan, kako kaže ne oseća bezbedno. Građani dobacuju "neka ide kući". A post shared by Mašina (@masina.rs) Profesorka Jelena Kleut rekla je da deo zaposlenih nije uspeo da uđe na fakultet iz više pokušaja. Kao jedan od
