Teška saobraćajna nesreća u Zemunu, poginula devojčica

RTS pre 1 sat
Teška saobraćajna nesreća u Zemunu, poginula devojčica

Šesnaestogodišnja devojčica je poginula, a jedna osoba je lakše povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko podne dogodila u Zemunu. Devojčica je nastradala kada ju je na pešačkom prelazu udario autobus GSP-a. Vozaču autobusa određeno je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao nesreću prolaskom kroz raskrsnicu dok je na semaforu bilo crveno svetlo.

Vozaču autobusa na liniji broj 18 M.T. (61) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je u Zemunu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula 16-godišnja devojčica, a jedna osoba povređena. Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vozač autobusa je osumnjičen da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja. Postoje osnovi sumnje da je M.T.,
Ključne reči

RTSGSPTužilaštvosaobraćajna nesrećabezbednost u saobraćajuZemun

