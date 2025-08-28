Sabalenka: Nole, ovako! Novak: Aye, aye

Najbolji teniser svih vremena dobro je raspoložen pred duel sa Kameronom Norijem u petak na subotu od 1.00 po srednjoevropskom vremenu.

Trenirao je sa momkom kog je u sredu eliminisao Karlos Alkaraz, a posetila ga je i dobra prijateljica Arina Sabalenka. Košarka, pa… Poznato kad se Novak bori za osminu finala USO Srbin će u narednoj rundi odmeriti snage sa Britancem, koga je u dosadašnjih šest susreta savladao svaki put. Ove godine igrali su u polufinalu Ženeve (6:4, 6:7, 6:1) i osmini finala Rolan Garosa (6:2, 6:3, 6:2). Sparing partner bio mu je Matija Beluči, Italijan koji zauzima 65. poziciju