Sabalenka: Nole, ovako! Novak: Aye, aye

Sport klub pre 51 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Sabalenka: Nole, ovako! Novak: Aye, aye

Najbolji teniser svih vremena dobro je raspoložen pred duel sa Kameronom Norijem u petak na subotu od 1.00 po srednjoevropskom vremenu.

Trenirao je sa momkom kog je u sredu eliminisao Karlos Alkaraz, a posetila ga je i dobra prijateljica Arina Sabalenka. Košarka, pa… Poznato kad se Novak bori za osminu finala USO Srbin će u narednoj rundi odmeriti snage sa Britancem, koga je u dosadašnjih šest susreta savladao svaki put. Ove godine igrali su u polufinalu Ženeve (6:4, 6:7, 6:1) i osmini finala Rolan Garosa (6:2, 6:3, 6:2). Sparing partner bio mu je Matija Beluči, Italijan koji zauzima 65. poziciju
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

RTS pre 21 minuta
„Orlovi“ opet u plavom: Srbija u novim dresovima napada Englesku i Letoniju! Poznat status Dušana vlahovića u juventusu…

„Orlovi“ opet u plavom: Srbija u novim dresovima napada Englesku i Letoniju! Poznat status Dušana vlahovića u juventusu: Direktor torinskog kluba otkrio sve!

Hot sport pre 16 minuta
Đoković kritikuje zvezdu: Novak otvoreno otkrio šta mu smeta u njegovom voljenom klubu! Poznat status Dušana vlahovića u…

Đoković kritikuje zvezdu: Novak otvoreno otkrio šta mu smeta u njegovom voljenom klubu! Poznat status Dušana vlahovića u juventusu: Direktor torinskog kluba otkrio sve!

Hot sport pre 15 minuta
Zna se kada Novak igra s norijem: Noćni termin za navijače u Srbiji

Zna se kada Novak igra s norijem: Noćni termin za navijače u Srbiji

Dnevnik pre 26 minuta
Ponovo večernji termin: Đoković u noćnoj sesiji igra treće kolo US Opena

Ponovo večernji termin: Đoković u noćnoj sesiji igra treće kolo US Opena

Euronews pre 6 minuta
Poznato kada Đoković igra treće kolo USO - neće vam se svideti

Poznato kada Đoković igra treće kolo USO - neće vam se svideti

B92 pre 16 minuta
Švjontek se namučila za treće kolo

Švjontek se namučila za treće kolo

B92 pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićKošarkaRolan GarosUS OpenKarlos AlkarazAryna sabalenkaArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Danas pre 31 minuta
Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Danas pre 1 sat
Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Danas pre 2 sata
Novak Đoković: Kao Srbinu i navijaču, žao mi je što u Zvezdi nema više domaćih igrača

Novak Đoković: Kao Srbinu i navijaču, žao mi je što u Zvezdi nema više domaćih igrača

Danas pre 3 sata
Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

RTS pre 21 minuta