Đoković saznao protivnika u trećem kolu

Alkaras, Šelton i Nori slavili na Ju-Es Openu, Rune eliminisan

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je jutros u Njujorku u drugom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:0, 6:3. Alkarac će u trećem kolu igrati protiv još jednog Italijana Lučijana Darderija, koji je bio bolji od Amerikanca Eliota Spicirija 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4. Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u treće kolo poslednjeg grend slem turnira sezone, pošto je jutros u drugom kolu savladao Španca Pabla Karenja