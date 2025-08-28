Đoković saznao protivnika u trećem kolu

Alkaras, Šelton i Nori slavili na Ju-Es Openu, Rune eliminisan

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je jutros u Njujorku u drugom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:0, 6:3. Alkarac će u trećem kolu igrati protiv još jednog Italijana Lučijana Darderija, koji je bio bolji od Amerikanca Eliota Spicirija 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4. Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u treće kolo poslednjeg grend slem turnira sezone, pošto je jutros u drugom kolu savladao Španca Pabla Karenja
Đoković protiv Norija u trećem kolu Ju Es Opena

Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Alkaraz, Šelton i Nori u trećem kolu Ju-Es opena

„Ne želite da znate kroz šta prolazim“: Alarmantni vapaj Đokovića iz SAD, ovo niko nije očekivao

Uz početne muke do treće runde

Šeltona na konferenciji iznenadila "nezgodna osoba", pa poručio: "Zašto ste joj dozvolili da postavi pitanje?"

Alkaraz izgubio samo četiri gema i nastavio dalje na US openu!

