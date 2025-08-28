Alkaraz obrijao glavu, pa postao nemilosrdan: Matija uzeo samo 4 gema za sat i po tenisa u 2. kolu US Opena...

Španski teniser i jedan od najboljih igrača na svetu Karlos Alkaraz bio je poprilično nemilosrdan u drugom kolu US Opena protiv Italijana Matije Belućija.

On je za samo jedan sat i 38 minuta slavio protiv ovog Italijana sa 3:0, po setovima 6:1, 6:0, 6:3 i tako je prošao dalje. Šokirao je ceo svet Karlos Alkaraz već pred prvi meč na turniru, kada je pred duel sa Rajlijem Opelkom odlučio da obrije glavu i pojavi se tako ćelav na treningu. Naravno, usledile su mnogobrojne šale na njegov račun, ali je on na terenu pokazao da ga to ne dotiče. Nakon što je demolirao Opelku, ništa bolje nije prošao ni Matija Belući. Već na