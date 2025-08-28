Novak Đoković saznao ime narednog rivala na US Openu, njega je pobedio kada je osvojio 100. titulu!

Pre same ponoći po našem vremenu Novak Đoković je saznao ime rivala u trećem kolu US Opena.

Srpski teniser je posle eliminacije Amerikanaca Lernera Tiena i Zakarija Svajde, zakazao okršaj sa starim rivalom Kameronom Norijem, koji je četiri seta bio bolji od Fransiska Komesane iz Argentine. Na kraju meča dugog četiri sata, Nori je slavio sa 7:6(5), 6:3, 6:7(0), 7:6(4) i nakon predaje Sebastijana Korde u prvom kolu, iskoristio to što je bio svežiji od protivnika. Trenutno 35. igrač planete je od 54. na svetu bio bolji uprkos duplo manjem broju as udaraca i
