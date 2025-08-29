Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Beta pre 1 sat

Muškarac upucan u nogu u Ulici Sime Igumanova na Vračaru, prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju, saopštila je jutros beogradska služba Hitna pomoć.

U Kovilovu je muškarac uboden nožem i on je takođe prevezen u Urgentni centar.

Dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Hitna pomoć je intervenisala tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima.

Toj službi su se tokom noćne smene najčešće obraćali hronični bolesnici.

(Beta, 29.08.2025)