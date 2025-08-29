Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Beta pre 1 sat

Muškarac upucan u nogu u Ulici Sime Igumanova na Vračaru, prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju, saopštila je jutros beogradska služba Hitna pomoć.

U Kovilovu je muškarac uboden nožem i on je takođe prevezen u Urgentni centar.

Dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Hitna pomoć je intervenisala tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima.

Toj službi su se tokom noćne smene najčešće obraćali hronični bolesnici.

(Beta, 29.08.2025)

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

N1 Info pre 44 minuta
Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Danas pre 1 sat
Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Radio sto plus pre 40 minuta
Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Novi magazin pre 44 minuta
Muškarac upucan na Vračaru, drugi uboden nožem u Kovilovu: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Muškarac upucan na Vračaru, drugi uboden nožem u Kovilovu: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Kurir pre 1 sat
Burna noć u Beogradu: Jedan muškarac upucan u nogu na Vračaru, drugi izboden u Kovilovu

Burna noć u Beogradu: Jedan muškarac upucan u nogu na Vračaru, drugi izboden u Kovilovu

Blic pre 2 sata
Muškarac upucan u nogu na Vračaru, drugi uboden nožem u Kovilovu

Muškarac upucan u nogu na Vračaru, drugi uboden nožem u Kovilovu

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Hronika, najnovije vesti »

Maloletnik u Bačkoj Palanci osumnjičen da je od dečaka ukrao električni bicikl

Maloletnik u Bačkoj Palanci osumnjičen da je od dečaka ukrao električni bicikl

RTV pre 5 minuta
Ubistvo zbog koga su zaratili "škaljarci i kavčani" Luka je osumnjičen za likvidaciju Gorana Radomana, a sad je uhapšen u…

Ubistvo zbog koga su zaratili "škaljarci i kavčani" Luka je osumnjičen za likvidaciju Gorana Radomana, a sad je uhapšen u Paragvaju

Alo pre 5 minuta
Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

N1 Info pre 44 minuta
Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Hitna pomoć: Muškarac upucan na Vračaru, jedna osoba ubodena nožem u Kovilovu

Beta pre 1 sat
Beba pronađena pored kontejnera u Zemunu

Beba pronađena pored kontejnera u Zemunu

Nova pre 25 minuta