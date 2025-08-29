Kaja Kalas: Imamo 30 dana za diplomatsko rešenje iranske nuklearne krize
Beta pre 25 minuta
Zapadne zemlje sada imaju 30 dana da pronađu diplomatsko rešenje za iransku nuklearnu krizu, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas (Kallas).
"Ulazimo u novu fazu od 30 dana, koju zaista moramo iskoristiti da pronađemo diplomatska rešenja", rekla je Kaja Kalas pre početka sastanka EU u Kopenhagenu, dan nakon što su Evropljani odlučili da pokrenu mehanizam koji će ponovo uvesti međunarodne sankcije protiv Irana u roku od mesec dana.
Taj zahtev će danas razmatrati Savet bezbednosti UN.
(Beta, 29.08.2025)