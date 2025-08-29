Protest u Novom Sadu: Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru

Beta pre 1 sat

Novosadski demonstranti koji su se večeras nakon protestne šetnje okupili ispred zatvora u prigradskom naselju Klisa, poručili su da su "monstrumi na slobodi, a studenti su u zatvoru"."Monstrumi koji su studentkinji palicom slomili vilicu su na slobodi, a studenti su u zatvoru", poručili su demonstranti, uz uzvike "Pustite ih sve".

Dodali su da su "moralne nakaze" koje su na građane ispaljivale vatromete, šok bombe i druge predmete zaštićeni od strane policije i na slobodi, a oni koji su se branili su optuženi za pokušaji ubistva.

"Apsolutno je jasno da su ovo montirani politički slučajevi. Mi nećemo stati dok oni svi ne budu na slobodi", poručili su demonstranti.

Dodali su da "istinu ne može da zaustavi nijedan zid".

Na čelu protestne kolone su bili dobošari, kao i veliki transparent na kojem piše "Pustite ih sve".

Građani nose srpske i zastave Novog Sada, duvaju u pištaljke a vozači su im otpozdravljali sirenama.

Demonstranti su uzvikivali imena onih koji se nalaze u zatvorskom ili kućnom pritvoru.

(Beta, 29.08.2025)

Povezane vesti »

BLOG Kordon ispred Filozofskog, studenti gledaju utakmicu, u Nišu tribina o zajedništvu

BLOG Kordon ispred Filozofskog, studenti gledaju utakmicu, u Nišu tribina o zajedništvu

N1 Info pre 20 minuta
BLOG UŽIVO „Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru“, u Nišu počela tribina „Zajedno smo…

BLOG UŽIVO „Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru“, u Nišu počela tribina „Zajedno smo jači“

Nova pre 20 minuta
Pred zatvorom u Novom Sadu zatraženo oslobađanje uhapšenih demonstranata

Pred zatvorom u Novom Sadu zatraženo oslobađanje uhapšenih demonstranata

Slobodna Evropa pre 5 minuta
Protesti u više gradova Srbije – humanitarne akcije, šetnja do zatvora i Srbija - Portugalija ispred Filozofskog u Novom Sadu…

Protesti u više gradova Srbije – humanitarne akcije, šetnja do zatvora i Srbija - Portugalija ispred Filozofskog u Novom Sadu

RTS pre 15 minuta
Novi Sad: Protestna šetnja do zatvora, traže puštanje svih uhapšenih od početka protesta

Novi Sad: Protestna šetnja do zatvora, traže puštanje svih uhapšenih od početka protesta

RTV pre 1 sat
Novosađani u protestnoj šetnji do zatvora zbog političkih zatvorenika

Novosađani u protestnoj šetnji do zatvora zbog političkih zatvorenika

Moj Novi Sad pre 44 minuta
Protest u Novom Sadu: Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru

Protest u Novom Sadu: Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru

Radio sto plus pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

Danas pre 25 minuta
Učenici mladenovačke gimnazije tvrde da je najmanje 10 profesora dobilo otkaz zbog podrške studentskim protestima

Učenici mladenovačke gimnazije tvrde da je najmanje 10 profesora dobilo otkaz zbog podrške studentskim protestima

Danas pre 2 sata
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 68. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 68. kolu?

Danas pre 2 sata
„Vučić mrzi nezavisne medije“: Gasio ih je 90-ih, može li i danas to da uradi, kako tvrdi?

„Vučić mrzi nezavisne medije“: Gasio ih je 90-ih, može li i danas to da uradi, kako tvrdi?

Danas pre 2 sata
U ataru sela Jasenovik izbio veliki požar, pet vatrogasnih kola na terenu

U ataru sela Jasenovik izbio veliki požar, pet vatrogasnih kola na terenu

Danas pre 1 sat