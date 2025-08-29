Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska klisura prirodni je dragulj Zapadne Srbije (foto)

Jedan od najlepših predela u Zapadnoj Srbiji svakako je Ovčarsko-kablarska klisura. Jezero Međuvršje tokom letnjih dana puno je plovila, koja su idealna za razgledanje i uživanje na maloj srpskoj Svetoj Gori, kako još zovu ovo mesto. Ipak, svako ko je bar prošao ovim predelom nije mogao a da ne primeti Belu lađu, kojom upravlja kapetan Boban.

- Trasa je duga 14 kilometara od Brane u Međuvršju do brane u Ovčar Banji. Pravo je zadovoljstvo ploviti i oči i srce napuniti pogledom koji pruža Ovčarsko-kablarska klisura. Takođe, mi ovde imamo mogućnost i noćenja u brodiću koji ima četiri ležaja. Pun je pogodak za sve koji žele odmor u pravom smislu te reči, rekao je za RINU Boban Spasojević, kapatan „Bele Lađe". On dodaje da su plovidbe prilagođene željama gostiju: - Sa ove strane mogu da se vide tri manastira