Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska klisura prirodni je dragulj Zapadne Srbije (foto)

Blic pre 1 sat
Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska…

Jedan od najlepših predela u Zapadnoj Srbiji svakako je Ovčarsko-kablarska klisura. Jezero Međuvršje tokom letnjih dana puno je plovila, koja su idealna za razgledanje i uživanje na maloj srpskoj Svetoj Gori, kako još zovu ovo mesto. Ipak, svako ko je bar prošao ovim predelom nije mogao a da ne primeti Belu lađu, kojom upravlja kapetan Boban.

- Trasa je duga 14 kilometara od Brane u Međuvršju do brane u Ovčar Banji. Pravo je zadovoljstvo ploviti i oči i srce napuniti pogledom koji pruža Ovčarsko-kablarska klisura. Takođe, mi ovde imamo mogućnost i noćenja u brodiću koji ima četiri ležaja. Pun je pogodak za sve koji žele odmor u pravom smislu te reči, rekao je za RINU Boban Spasojević, kapatan „Bele Lađe". On dodaje da su plovidbe prilagođene željama gostiju: - Sa ove strane mogu da se vide tri manastira
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska…

Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska klisura prirodni je dragulj Zapadne Srbije (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ovčar Banja

Regioni, najnovije vesti »

Totalni fijasko Gitarijade u Zaječaru: „U publici tačno 76 rokera. Tačkasti softver broji, pa kida“

Totalni fijasko Gitarijade u Zaječaru: „U publici tačno 76 rokera. Tačkasti softver broji, pa kida“

Glas Zaječara pre 33 minuta
Korigovana cena odnošenja smeća: Skupština Loznice donela odluku - evo koliko sada košta ta usluga

Korigovana cena odnošenja smeća: Skupština Loznice donela odluku - evo koliko sada košta ta usluga

Kurir pre 23 minuta
Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za…

Vojnici generacije „jun 2025“ uspešno završili proveru individualne obučenosti: Sledi premeštaj u jedinice Vojske Srbije za završnu fazu obuke

Kurir pre 33 minuta
Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Ct dijagnostika u malom Zvorniku: Posle četiri godine od kupovine skenera (foto)

Kurir pre 3 minuta
Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska…

Kapetan bole krstari belom lađom: Magična plovidba kroz srpsku Svetu goru ostavlja turiste bez daha, Ovčarsko-kablarska klisura prirodni je dragulj Zapadne Srbije (foto)

Blic pre 1 sat