Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Danas pre 54 minuta  |  Beta
Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Nastavnici, istraživači i saradnici Filozofskog fakulteta u Beogradu osudili su postupak dekana novosadskog Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i nasilje policije nad studentima, profesorima i građanima u kampusu Univerziteta.

Oni su u saopštenju za javnost naveli da dešavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predstavljaju eskalaciju društvene krize i dodali da za to postoji samo jedan izlaz – raspisivanje izbora u skladu sa studentskim zahtevom. Ocenili su da je trenutna situacija na novosadskom Filozofskom fakultetu još jedan u nizu pokušaja nasilnog prekidanja studentskih blokada koje su legitimno sredstvo borbe za pravnu državu i pravednije društvo. „Dekan Filozofskog fakulteta
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Mali Alek i čudesne mere

Mali Alek i čudesne mere

Radar pre 49 minuta
Pismo Beširija predsedniku BC Partnersa Statopulosu zbog audio snimka dogovaranja Milera i Lučića

Pismo Beširija predsedniku BC Partnersa Statopulosu zbog audio snimka dogovaranja Milera i Lučića

Danas pre 54 minuta
Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Određeno zadržavanje do 48 sati vozaču autobusa GSP-a zbog današnje saobraćajne nesreće u Zemunu

Danas pre 54 minuta
Roditelji osnovaca u Nišu još nisu primili obećanih 20.000 dinara za kupovinu udžbenika: Moguće je da isplata počne od sutra…

Roditelji osnovaca u Nišu još nisu primili obećanih 20.000 dinara za kupovinu udžbenika: Moguće je da isplata počne od sutra

Danas pre 54 minuta
Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Nastavnici beogradskog Filozofskog: Dekan novosadskog Filozofskog da podnese ostavku

Danas pre 54 minuta