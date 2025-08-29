Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Završen je plej-of za Ligu Evrope, tako da su poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u drugom po kvalitetu međunarodnom takmičenju pod okriljem UEFA.

Prvak Srbije nije uspeo da se plasira u Ligu šampiona, pa će utehu potražiti u konkurenciji 35 timova u Ligi Evrope. Žreb za grupnu fazu je na programu u petak, 29. avgusta, u 13 časova u Monaku. Timovi će biti podeljeni u četiri šešira od po devet timova na osnovu UEFA klupskog koeficijenta. Kao i prošle sezone, umesto izvlačenja kuglica, raspored mečeva će odrediti softver. Svaka ekipa odigraće po osam utakmica, po četiri kod kuće i u gostima. Prvih osam na